Прокуратура и Следственный комитет проверяют водопровод Ленобласти после жалобы Путину

В Староселье ситуация следующая: часть деревни питает центральное водоснабжение, а часть живет за счет скважины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Нет водопровода, течет грязная вода или ее совсем нет. Пенсия маленькая, вынуждена покупать воду в магазине», – такое сообщение отправила на Прямую линию с президентом жительница деревни Староселье Выборгского района Ленобласти Галина Смирнова.

Вскоре региональные власти сообщили, что насос на водопроводе заменили в деревне на более мощный еще 10 июня, – и объяснили сложности с водой жарой.

– В населенном пункте есть централизованное водоснабжение, но в связи с допнагрузкой от увеличения потребления проживающих в летний период и жаркой погодой давление в сети упало, – объяснили в администрации Ленобласти.

Но правоохранителей такая аргументация устроила не полностью. И прокуратура, и Следственное управление СК Ленобласти организовали проверки. Как объяснили в прокуратуре, в Староселье ситуация следующая: часть деревни питает центральное водоснабжение, а часть живет за счет скважины. Летом численность жителей вырастает в несколько раз за счет дачников.

– Организована проверка об отсутствии централизованного водоснабжения в Староселье, – сообщают в прокуратуре Ленобласти. – Предстоит установить, соблюдены ли ресурсоснабжающей организацией требования законодательства о предоставлении коммунальных услуг населению надлежащего качества и в необходимых объемах.

О незамедлительной проверке рапортует и СК.

– Выясняются все без исключения обстоятельства, – подчеркнули в СУ СК по Ленобласти. – Будут приняты меры к опросу как заявителя, так и должностных лиц, проанализирована документация и выполнены иные мероприятия, по итогам которых ситуации будет дана объективная правовая оценка.

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