«Поклонники носят передачки»: У госпитализированного с коронавирусом актера Александра Дьяченко начался цитокиновый шторм

Александр Дьяченко лечится от коронавируса в Мариинской больнице. Фото: instagram.com/antigoalex

Уже третьи сутки Александр Дьяченко находится в Мариинской больнице: 56-летнему актеру, снимавшегося в фильме «Брат-2» и «Мажор», поставили коронавирус. «КП-Петербург» дозвонилась до Александра и узнала о его здоровье из первых уст.

- У меня тяжелая форма, цитокиновый шторм, поэтому чувствую себя соответственно. Дышать не тяжело, но общее состояние… Ощущаю вялость, слабость, сонливость, но с этим мы боремся! - бодрым голосом уверяет артист. - Поражение легких не такое большое, но врачи говорят, что будут выводить меня из шторма. Много капают, таблетки дают, очень большой курс терапии, много разных наименований, я уже теряюсь. В общем, проводят какой-то мощный протокол.

Дьяченко не прививался и был против вакцинации. Он считал, что лучше самому переболеть.

- Я сделал для себя такой вывод: лучше уж я сам переболею, иммунитет у меня сильный. Был уверен, что пройдет все в легкой форме, потом у меня выработаются антитела, поэтому ненужно будет прививаться. Так как сначала говорили, что после прививки люди болеют, но не так сильно. Потом появился информация, что тяжело тоже болеют. И я решил, что пусть все идет естественным путем. Но заболел тяжко, - признается Александр.

Александр Дьяченко вместе с мамой. Фото: instagram.com/antigoalex

По его словам, он почувствовал себя нехорошо в 20-ых числах июня, когда с мамой возвращался в Санкт-Петербург из Москвы. Мама артиста проживала с ним в столице несколько месяцев.

- В апреле она приехала на схемки программы Максима Галкина, а после передачи мы пошли по врачам, у мамы нашли тромб, - вспоминает артист. - Врачи предложили положить маму в больницу, но я отказался, потому что был большой риск, что она подхватит коронавирус. В итоге мы два месяца героически боролись с недугом дома и победили - тромб рассосался. Ехали в Питер счастливые, но неожиданно у меня поднялась температура. А потом я узнал, что заболел коронавирусом.

При этом Дьяченко решил не вызывать скорую помощь, а собрал консилиум друзей-врачей. Лечение, которое они ему назначили, не дало результатов - состояние не стабилизировалось, и было упущено время.

- Теперь я в Мариинской больнице, в которой мы снимали много кино. И я, кстати, стоял по ту сторону. Всегда наблюдали за работой персонала (говорит об актерах – прим. ред.) и думали: только не со мной. И вот волею судьбы я здесь оказался. И все вроде бы начинает нормализоваться, но не до конца. Надо выбивать из меня остатки этого джентльмена, потому что он выпил все силы и всю кровь, - с иронией подмечает Дьяченко.

В Мариинке, по его словам, прекрасное отношение, кормят хорошо. Особенно изголодаться не дают поклонники.

- Люди, как узнали, что я здесь, начали приносить мне передачи. Кое-кого из друзей я распознал, а остальные не подписаны. Мне уже жалко санитаров, которые мне все это постоянно носят. Чего только у меня нет… Несколько шкафов забиты едой, - смеется актер.