Названо условие, при котором в Петербурге не будут вводить QR-коды для посетителей кафе и ресторанов

QR-коды в ресторанах, барах и кафе Петербурга пока под вопросом - все зависит от темпов вакцинации. Фото: Артем КИЛЬКИН

Введут ли в Санкт-Петербурге систему QR-кодов для доступа в кафе и рестораны, как это было сделано в Москве, зависит от темпов массовой вакцинации. Об этом «Комсомолке» в среду, 30 июня, сообщил информированный источник.

«НАПОМИНАЕТ ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ»

Вот уже которую неделю вся Северная столица находится в тревожном ожидании: на фоне неуклонного роста заболеваемости все более и более вероятным становится введение в городе системы специальных QR-кодов, без которых будет ни пиццу купить, ни девушку в ресторан пригласить. Окончательное решение по этому поводу Смольным пока не принято, однако кое-что сказать уже можно.

- На данный момент есть информация о том, что в качестве основного показателя рассматриваются темпы вакцинации горожан от коронавируса, - сообщил «Комсомолке» информированный источник. – Если в сутки у нас будут прививать по 20 000 человек, и это количество продержится в течение сколько бы то ни было долгого времени, то с очень большой долей вероятности никаких QR-кодов вводить не будут.

Отметим, что этот показатель не так уж и недостижим: по данным Смольного, за вторник, 29 июня, через городские прививочные пункты прошло 19 315 человек. Из них 5 239 получили второй укол – то есть, полностью завершили курс вакцинации. Однако бизнес все равно тревожится.

Основной показатель - не менее 20 000 привитых в сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- На самом деле ситуация напоминает затишье перед бурей, - признался собеседник «КП». - Петербургские рестораторы – особенно те, в чьих заведениях нет летних веранд и нет возможности торговать навынос - с ужасом смотрят на то, что переживает Москва. Все понимают, что введение QR-кодов станет настоящей катастрофой для отрасли – поток клиентов или упадет или вообще прекратится, а арендодатели навстречу больше не пойдут.

«КРАСНАЯ ЧЕРТА» - КОНЕЦ ЕВРО-2020

По словам другого источника, также участвующего в диалоге между властью и бизнесом, на сегодняшний день Смольный удерживает от введения QR-кодов еще и отсутствие технической базы. Если Москва всю эту историю уже проигрывала во время второй волны – когда жителей столицы выпускали из дома по специальным пропускам, эти самые QR-коды собой, по сути, и представлявшим, то Петербург таких жестких ограничений в свое время избежал. Понятно, что построить, настроить и запустить механизм, что называется, с нуля, неимоверно сложно. А если поторопиться и сделать все вкривь и вкось, можно просто загубить отрасль.

- Кроме того, есть проблемы с вакцинацией трудовых мигрантов, - констатировал источник. – Не секрет, что в общепите сейчас острый дефицит кадров, его восполняют мигранты. Сами рестораторы готовы их вакцинировать даже за собственный счет, но пока что не имеют для этого правовой основы.

Если же говорить о QR-кода в целом, то по ощущениям и прогнозам собеседников «Комсомолки», их все же введут, если заболеваемость не остановится, но не раньше, чем закончится Евро-2020. Судя по всему, Смольный планирует дать бизнесу «надышаться» - то есть, скопить какую-никакую финансовую подушку безопасности за счет иностранных туристов. А самих туристов – не пугать слишком уж ощутимым ужесточением «антиковидных» мер.

Власть ведет активный диалог с бизнесом - а значит, серьезных последствий новых ограничений и для отрасли в целом и для самих горожан, скорее всего, удастся избежать. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- В этой ситуации радует то, что между администрацией Петербурга и бизнесом в последние недели явно наладился контакт, - констатируют источники «КП». – То есть, власть прислушивается к рекомендациям бизнеса и берет их на вооружение. А значит, есть надежда на то, что новые «антиковидные» меры не станут для всех шокирующими, как это случилось в Москве.