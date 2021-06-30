Антитела проверять не будут, вакцины разрешат «смешивать»: Как пройти ревакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге

Ревакцинация будет проводиться в том числе в торговых центрах. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном разъяснили, кто и как сможет пройти повторную вакцинацию, которая в начале июля 2021 года стартует в городе на Неве. «Комсомольская правда» рассказывает, как пройти ревакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге.

КОГДА НАЧНЕТСЯ?

Первое и главное: протоколы от министерства здравоохранения в Северную столицу пришли, механизм почти готов, до старта программы ревакцинации остались считанные дни – скорее всего она начнется в первой половине следующей недели, хотя возможны незначительные сдвиги.

Первую и повторную вакцинации разрешено проводить разными препаратами. То есть, те, кто уже получил "Спутник V", могут получить "ЭпиВакКорону" или "КовиВак" - и наоборот. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

КАК ЗАПИСАТЬСЯ?

- В целом, система планируется такая же, как и при первичной вакцинации, - уточнили в пресс-службе комитета по здравоохранению. – Чтобы получить третью и четвертую дозы препарата, нужно будет записаться в любую поликлинику на выбор – напрямую, через портал «Здоровье петербуржца» или позвонив по единому номеру 122. Кроме поликлиник, ревакцинировать будут и в торговых центрах. Туда записываться не нужно - только отстоять живую очередь.

КОГО ПУСТЯТ РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?

Единственный критерий отбора граждан – сроки первичной вакцинации. Пройти процедуру повторно смогут только те, кто сделал сделал вторую прививку не менее чем полгода назад, но зато независимо от уровня антител. Никаких справок и сертификатов при этом никуда нести не надо: специалисты сами посмотрят через федеральный реестр вакцинированных, кто когда «укололся», и если сроки совпадают – пригласят человека в прививочный пункт. В торговых центрах, соответственно, проверять будут непосредственно на месте.

ЧЕМ БУДУТ ПРИВИВАТЬ?

Что касается вакцин, то повторно прививать людей будут тем, что есть в наличии. То есть, прошедших полгода назад курс «Спутника V» могут ревакцинировать «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной» - и, соответственно, наоборот. Исключение – тяжелая реакция на первый препарат, в этом случае вакцину заменят. Решение по поводу «Спутника Лайт» - отправить его на ревакцинацию весь или запустить в «общий оборот» - пока не принято. Все будет зависеть от спроса на новую услугу и объемов первой поставки, которая должна прийти в Петербург в течение июля.

Ожидается, что в последующем вакцинация от коронавируса будет проводиться раз в год. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

КАК ДОЛГО?

- Согласно протоколам министерства здравоохранения, когда мы достигнем коллективного иммунитета, повторно вакцинировать тех, кто привился или переболел, будут один раз в 12 месяцев, - уточняют в комитете по здравоохранению.

А ЕСЛИ АНТИТЕЛ ТАК И НЕТ?

Если через некоторое время после четвертой прививки вы сдали тест и не нашли у себя желанных антител, придется подождать еще полгода и пройти курс заново. Тех, у кого антитела не появились и после этого, будут обследовать на наличие патологий иммунной системы. Как именно – вопрос пока открытый.