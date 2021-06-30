«Вплотную к красной черте»: План нового локдауна разработали в Смольном

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге становится все более напряженной: заболеваемость растет с каждым днем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередные "коронавирусные" ограничения, о которых на днях предупредил петербуржцев губернатор Александр Беглов, могут принять форму как системы QR-кодов - причем даже более жесткой, чем в Москве, - так и полного локдауна для сферы услуг. Все зависит от двух показателей: темпов вакцинации и госпитализации. Об этом "Комсомолке" в среду, 30 июня, сообщил осведомленный источник.

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге становится все более напряженной: заболеваемость растет с каждым днем, а количество развернутых инфекционных коек практически достигло максимума. Видят все это и в Смольном - и готовятся принимать меры на случай разгона "третьей волны".

Ужин по QR-коду может стать действительностью в ближайшее время. Фото: Артем КИЛЬКИН

- На данный момент эпидемию удается сдерживать практически в ручном режиме, - объясняет собеседник "КП". - Основные показатели мониторятся ежечасно, ситуационный центр и профильные комитеты работают двадцать четыре часа в сутки. Ресурс системы здравоохранения тает с каждым днем, но при этом мы вышли на хорошие показатели по вакцинации. Теперь осталось их удержать.

Хорошие показатели, по мнению Смольного, - это не менее 20 000 привитых в сутки. Если они будут стабильны, дополнительно ужесточать режим не придется. Если нет - город ждет новая волна запретов.

- Главным образом речь идет о системе QR-кодов, как в Москве, - уточняет источник. - Только в Петербурге она планируется более жесткой: без прививочного сертификата, антител или отрицательного теста нельзя будет попасть не только в рестораны, бары и кафе, но и во все заведения сферы услуг, от кинотеатров до парикмахерских. Свободный доступ, по сути, останется только в общественный транспорт, аптеки, больницы, поликлиники и продуктовые магазины.

Судя по всему, масочный режим в городе еще долго не отменят. Фото: Артем КИЛЬКИН

Параллельно с этим Смольный разработал сценарий нового локдауна.

- Он будет легче, чем тот, который мы пережили в прошлом году, - отмечает источник. - И коснется, опять же, только сферы услуг - только в случае локдауна она не ограничит работу, а закроется полностью. И надо понимать, что это не потому, что ситуация с эпидемией сейчас менее напряженная, чем во время "первой волны", а потому, что у нас уже есть опыт - и управленческий и медицинский. Именно он позволяет нам сейчас балансировать и постоянно отодвигать "красную черту", к которой мы уже несколько раз приблизились вплотную.

Где пролегает "красная черта", сказать пока нельзя - обстановка меняется настолько стремительно, что строить какие-то прогнозы и планы практически невозможно, признается собеседник "КП", а о локдауне могут объявить и завтра и через неделю и через месяц. Доподлинно известно лишь одно: еще никогда здоровье города и людей так сильно не зависело от каждого из тех, кто в нем живет. Ничего нового для победы над эпидемией никто еще не придумал: вакцинация и масочный режим - и потерь, причем и человеческих и экономических - удастся избежать.