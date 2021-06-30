Власти Петербурга хотят отказать в «коронавирусных» выплатах непривитым врачам

В Петербурге могут отменить выплаты по коронавирусу медикам без прививки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Санкт-Петербурга собираются отказать в выплатах врачам, которые помогают городу в борьбе с коронавирусом, но сами не привились от инфекции. Об этом идет речь в проекте постановления, опубликованного на сайте Смольного. Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу и потом может пойти на стол губернатору Александру Беглову на подпись.

В проект внесли разнообразные изменения, касающиеся выплат медработникам на различных должностях, начиная от водителей «скорых» до врачей. Так что логично ожидать в ближайшее время «бум» вакцинаций среди медиков.

- Абзац N постановления после слов «следующим лицам» дополнить словами: «прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции», - гласит типичная поправка в проекте постановления.

По данным Смольного, в Петербурге привились от коронавируса почти 890 тысяч человек. Среди медработников от инфекции вакцинировались более 37 тысяч человек. Добавим, что сейчас в Северной столице выплачивают по 300 тысяч рублей заболевшим коронавирусом врачам. 1 миллион полагается родственникам умершего от COVID-19 медика.