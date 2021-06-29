Льготную ипотеку продлили: что будет дальше и о чем важно знать покупателям жилья

Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1», и Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие».

Программа льготной ипотеки на новостройки - та, что не зависит от наличия детей и пока выдается под 6,5% с господдержкой, скоро закончится. С 1 июля ставка вырастет до 7%, а максимальная сумма кредита составит 3 миллиона рублей во всех регионах. На первый взгляд, условия ипотеки изменились незначительно. Но эксперты предупреждают: ограничение минимальной суммы повлияет на возможность выбора покупателей. И в первую очередь на тех, у кого нет собственных значительных накоплений.

На каких условиях продлена льготная ипотека? Есть ли отличия при покупке жилья с помощью льготной ипотеки в Петербурге и Ленобласти? Взять льготную ипотеку проще или, наоборот, сложнее? Как новые условия изменят доступность жилья и повлияет ли продление льготной ипотеки на рост цен?

Обсуждаем особенности льготной ипотеки с Надеждой Калашниковой, директором по развитию компании «Л1», и Татьяной Хоботовой, территориальным менеджером по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие», в программе «Открытая студия». Не пропустите эфир на радио «Комсомольская правда» 30 июня в 11.03.