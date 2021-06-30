Ипотека на новых условиях: что будет с ценами на квартиры

Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1», и Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие».

Один из главных результатов действия льготной ипотеки - снижение финансовой нагрузки на покупателя. То есть среднемесячный платеж по ипотеке для типовой квартиры в Петербурге снизился. Однако, если ставки по ипотеке вырастут, нагрузка на покупателей жилья снова увеличится. Рост среднемесячного платежа приведет к тому, что многие будут вынуждены либо отложить покупку на неопределенный срок, либо выбирать квартиры меньшей площади. Приведет ли это к снижению цен на квартиры? Какое жилье будет наиболее востребовано? И что в связи с отменой льготной ипотеки ожидается на рынке недвижимости?

На эти и другие вопросы ответят Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1», и ТатьянаХоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие», в программе «Открытая студия» на радио «Комсомольская правда».

Трансляция пройдет 1 июля в 13.03 на сайте spb.kp.ru и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге».