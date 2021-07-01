Закрыл собаку своим телом: Владелец разорванной стаффордами дворняжки объяснил, почему не имеет претензий к хозяину псов

Хозяин закрыл собой дворняжку Маню Фото: предоставлено очевидцами

Жители улицы Комсомола в Санкт-Петербурге сегодня были шокированы увиденной картиной: утром у одного из домов два стаффордширских терьера набросились на маленькую дворняжку и стали с нее просто сдирать шкуру. Хозяин собачки тут же бросился оттаскивать ее, но бойцовские псы не выпускали ее из пасти. В итоге мужчине ничего не оставалось, как рискнуть жизнью и навалиться на Маню (так зовут его собачку) сверху. Но и это не успокоило стаффов, напротив, они стали рвать не только 9-летнюю дворнягу, но и ее хозяина Сергея. Весь этот кошмар длился не меньше 10 минут. «КП-Петербург» выяснила подробности жуткой истории и узнала, что эти собаки уже несколько лет терроризируют двор и не первый раз нападают на людей и других домашних животных.

«СОДРАЛИ СКАЛЬП И КОЖУ С ЛАП»

Очевидцем нападения на Маню оказалась собачница, которая прекрасно знает и Сергея, и хозяина бойцовых псов. Они - соседи.

- Мы все же живем в одном дворе уже много лет, - рассказала «КП-Петербург» очевидица Ксения Гучетль-Мезенцева. - Я в шесть утра вышла гулять с собаками, слышу - орет человек так, будто его режут. Добежала до угла дома и вижу «стаффы» нападают на нашего второго соседа. Я не могла вступиться за него, потому что бойцовские псы сцепились бы с моими. Но я видела все, что происходило. Сергей гулял со своей пожилой дворняжкой Маней. Это добрая, маленькая собака. В этот момент из-за угла ни них и выскочили стаффорды. Сергей схватил свою собачку и поднял вверх. Но стаффорды его просто завалили и начали грызть Маню. Содрали с нее скальп и сняли кожу с лапы, искусали по всему телу. Оттянуть собак не получилось, поэтому Сережа просто лег на свою собачку и закрыл ее своим телом.

Псы драли Маню и ее хозяина Фото: предоставлено очевидцами

Чтобы оттянуть собак, понадобилось несколько минут. Как оказалось, в момент нападения псы гуляли не со своим хозяином, а с его другом. Однако и сам владелец псов, по словам местных жителей, всегда выводит их без намордников и поводков. В распоряжении «КП» появилось видео продолжения конфликта, на котором слышен диалог хозяина Мани и мужчины, выгуливавшего бойцовских псов.

- Как ты их без поводков оставил?! А?! – истошно кричит Сергей.

- Да я не видел вас…

- Ты с поводком должен ходить!

- Да что же вы, собаки, делаете…

Хозяин собаки от претензий к владельцу бойцовских псов отказался Фото: предоставлено очевидцами

После нападения Мане потребовалась операция.

- Соседи сразу же отвезли ее в ветклинику, она выжила. У самого Сергея повреждение мягких тканей голеностопа, руки, кисти. У него очень покусана рука. Лечиться ему придется явно ни один день. Но он сказал мне, что заявление на хозяина бойцовских псов писать не будет! Он встречался с владельцем стаффордов. Они о чем-то поговорили, о чем, не знаю, - негодует Ксения. – Но мне Сергей объяснил, что отказался от заявления, потому что «оно все равно ничего не изменит»!

«РАЗОДРАЛИ ПИНЧЕРА, ШПИЦА И ДЕВОЧКУ»

Однако сама Ксения оставлять это просто так не намерена. Она борется с этими бойцовскими псами уже не первый год.

- В январе этого года они порвали пинчера. Хозяйка пса лечила три месяца, заплатила 84 тысячи рублей! – возмущается Ксения. – Но хозяин каждый раз, как только его псы что-то натворят, уезжает в Беларусь к своей маме, чтобы его не дергали полицейские. Он особо нигде не работает, но и не алкоголик - прилично выглядит. Однако собаками он вообще не занимается, они рвут всех, кого видят. И не только животных, но и людей!

Шпиц получил травмы при нападении Фото: предоставлено героем публикации

Всего же у хозяина не два, а три стаффорда. Год назад в августе их жертвой стала 17-летняя девушка, выгуливавшая своего шпица. «КП» поговорила с ее мамой.

- Это было в сквере на Свердловской набережной, - вспоминает мама девушки Виктория. – Дочка гуляла с собакой, наш шпиц Фрэнк забежал в кусты. И подошли эти псы, поначалу думали, что они поиграть хотят. Но стаффорды начали рвать нашу собачку. Дочка начала их разнимать и стаффорд ее покусал. Он вцепился ей в руку и стал таскать по асфальту. Вытащить руку из пасти дочь не могла. В итоге у Френка все передние лапы покусаны. А у моей дочери – искусаны руки и содраны все колени. Хозяин псов стоял и просто наблюдал за этим, он даже не подошел. Мы обращались в полицию, но дело так и не возбудили.

Стаффорды напали на подростка и ее собаку Фото: предоставлено героем публикации

«ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ!»

В полиции, тем временем, уже провели проверку и подтвердили, что владелец пострадавшей Мани отказался от претензий .

- По появившейся в Интернете информации была оперативно проведена проверка, установлены участники инцидента. Мужчина, выгуливавший собаку, сообщил полицейским, что, по его мнению, данный инцидент стал случайностью, за медицинской помощью обращаться не планирует и претензий ни к кому не имеет, - пояснили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Ранее, в 2020 году, в полицию Калининского района Петербурга действительно трижды поступали жалобы на указанных собак. На все обращения полиция отреагировала в полном объеме. Были выявлены признаки административных правонарушений, установленных региональным законодательством. Материалы по этим нарушениям, в соответствии с законом, были направлены в органы исполнительной власти для привлечения владельца собак к ответственности.