Пляж «Золотой» и пляж на озере Щучье в Комарово: Плюсы и минусы зон отдыха недалеко от Санкт-Петербурга

Самые популярные пляжи на зеленогорском побережье Пляж «Золотой» и пляж на озере Щучье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лучше загорать, чем купаться

В начале июля в Петербург вернулась жаркая погода. Уже сейчас столбик термометра так и норовит подобраться к тридцатиградусной отметке. Поэтому многие горожане снова оправляются на побережья Курортного района.

Несмотря на удаленность от города, пляж «Золотой» может похвастаться продуманной инфраструктурой и благоустроенностью. Да и название говорящее. Мягкий и чистый песок переливается на солнце, как золотая пыльца. А вот море, напротив, не очень дружелюбно. Посетители пляжа жалуются на дно, усыпанное острыми камнями. Но это не единственный минус этой зоны отдыха.

Пляж широкий, поэтому даже в самый жаркий день места должно хватить всем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы тут в первый раз. И, судя по всему, в последний. Так, мимо проезжали, заскочили посмотреть. Но нам не хватило зонтиков. Это молодежь под солнцем может валяться, мы - люди пожилые, нам тяжело, - посетовала пенсионерка Ирина.

Однако подавляющее большинство гостей отмечают, что их тут почти все устраивает. Компания отдыхающих похвалила пляж за наличие туалетов, кабинок для переодевания и чистый берег.

- Выбирали это место, руководствуясь отзывами в интернете. Не пожалели. Здесь очень нравится, больше чем на пляжах в Сестрорецке. Тут есть все, что надо: туалеты, кабинки, парковки, чистый берег и море. Только вот все равно дно каменистое, - поделились Виктория, Ирина и Анжелика.

«Золотой» пляж славится чистым песком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПЛЮСЫ

+ Детская площадка

+ Рядом есть кафе и рестораны

+ Туалеты

+ Кабинки для переодевания

+ Чистый берег

МИНУСЫ

- Каменистое дно

- Нет шезлонгов

Транспортная доступность - средняя

Как доехать:

На автомобиле. Путь из центра города без учета пробок займет около часа.

Общественным транспортом: на электричке с Финляндского вокзала до Зеленогорска, затем на автобусе до остановки «Школа № 445», а дальше пешком около 10 минут. В зависимости от пересадок время в пути из центра города может занять более полутора часов.

Маршрутками К-305 и К-400 от Финляндского вокзала до остановки «Школа № 445», а дальше пешком. Время в пути чуть более часа.

В согласии с природой

Прогулявшись по пляжу «Золотой», мы отравились в заказник «Озеро Щучье» между Комарово и Зеленогорском. Судя по карте, это место находилось совсем рядом. Но из-за отсутствия переезда через железную дорогу, наш путь занял около получаса.

Заказник «Озеро Щучье» находится между Комарово и Зеленогорском. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добраться до озера непросто. Честно признаться, мы даже немного заплутали, оказавшись, в странном месте, напоминающим декорацию из фильмов ужасов. На деревьях вдоль лесной дороги висели странные куклы и ловцы снов, а чуть дальше - кладбище, за которым практически перестал ловить телефон и отказывался работать навигатор. Жутковато. Но, покружив по частному сектору, дорогу мы все-таки нашли.

Хвойный лес и гигантские муравейники

Тем кто хочет отдохнуть на одном из пляжей озера Щучье, стоит учесть, что к водоему на машине не пустят из-за природоохранного статуса территории. Парковка поблизости также не предусмотрена. Автомобиль придется оставлять прямо на обочине в десяти минутах ходьбы до ближайшего берега. Зато можно насладиться прогулкой по хвойному лесу с гигантскими муравейниками высотой в человеческий рост.

Общественным транспортом добраться сюда еще сложнее. Из города можно приехать на электричке или на маршрутке. После чего предстоит долгая пешая прогулка, которая займет не меньше 40 минут. Да и никакой инфраструктуры для туристов здесь не предусмотрено.

Водоем находится прямо у хвойного леса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но отдыхающих из города это не пугает. Ради первозданной природы и чистой воды петербуржцы готовы тратить на дорогу около двух часов.

- Здесь сосновый лес, воздух насыщен кислородом. Курортный район не просто так называется. С одной стороны, отсутствие инфраструктуры - это неудобство. С другой - это все же заповедник. Если тут все оборудовать, то исчезнет вся красота. Мы добирались сюда около 40 минут на электричке от Удельной, а потом столько же шли пешком, - рассказали отдыхающие Елена и Валерия.

ПЛЮСЫ

+ Чистый берег

+ Чистая вода

+ Хвойный лес

+ Природоохранный статус побережья

МИНУСЫ

- Нет инфраструктуры для пляжного отдыха

- Очень сложно добраться без автомобиля

Как доехать:

На автомобиле до заказника «Озеро Щучье», затем около десяти минут пешком до ближайшего берега. Общее время в пути составит немногим более часа.

На электричке, автобусе № 211 или маршрутках К-305 и К-400 до Зеленогорска, а затем около 40 минут пешком. Время в пути: от полутора до двух часов.