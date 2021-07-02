«Это неуважение!»: Макс Покровский набросился на Диму Билана из-за сорванного концерта в Петербурге

Покровский должен был выступить со своей группой 2 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский вышел из себя после концерта Димы Билана 1 июля в Санкт-Петербурге. Музыканта возмутил тот факт, что «ночной хулиган», зная о запланированных концертах других групп на этой площадке, добился того, что их просто все запретили. - Билан, слушай меня внимательно! — кричит на ролике Покровский. - Я говорю вежливо и подбираю слова. Вчера в Питере на Roof Place ты наплевал на все правила и наш концерт отменяют. Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и публике, в частности, к нашей.

Претензии Покровского обоснованные. На кадрах с концерта Билана видно, что артист, опять же зная об коронавирусных ограничениях, никак не реагирует на происходящее у сцены, где толпы фанаток жмутся друг к другу. Более того, в какой-то момент сам Билан спустился к публике, чем спровоцировал еще большую толкучку.

- Без масок на концерт не пускали, на входе всем измеряли температуру, - рассказала об организации концерта Димы Билана одна из читательниц «КП». - Стоять на крыше, где проходил сам концерт, запрещали, всех заставляли садиться на свободные места, где, естественно, никакая дистанция не соблюдалась. Было много охраны. Если они видели, что кто-то вставал и начинал танцевать, то сразу подходили и просили занять свое место. В какой-то момент певец вышел к зрителям. Все так обрадовались, что забыли про ограничения и побежали его снимать и фотографировать. Но пробыл он там недолго - минут.

Уже окончательную отмену концерта группы «Ногу свело!» подтвердили и организаторы Roof Place.

- Концерт отменяется. Пока непонятно, будет ли перенос на новую дату, - сообщили организаторы. – Причиной отмены стал концерт Димы Билана. К сожалению, очень сложно контролировать гостей. Мы стараемся следить, чтобы была рассадка, дистанция, но это концерт. Люди вставали со своих мест, подходили к сцене.

Организаторы сообщили, что о переносе других выступлений фестиваля, пока ничего неизвестно и все будет идти по графику. Например, концерт певицы IOWA пройдет 15 июля, как и указано в афише Roof fest.