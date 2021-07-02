Ученые СПбГУПТД «оживили» персонажей народного творчества XVII века. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

До сих пор ученые и исследователи русской старины не могли восстановить традиционными методами реконструкции костюмы, изображенные на русских лубочных картинках, датируемых XVII – XIX вв. Русский лубок, как особый вид графического народного творчества, является важной частью культурного наследия, но к сожалению, костюмы, изображенные на них, были утрачены с течением времени, а изображения содержат мало информации об их конструкции, материалах и технологиях изготовления.

Проблему смогли решить ученые кафедры конструирования и технологии швейных изделий Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). В составе исследовательской группы Алексей и Мария Москвины разработали новый метод проектирования театральных костюмов, который позволяет реконструировать и сохранять важные исторические артефакты для будущих поколений в виртуальном пространстве. Новый метод основан на цифровизации, то есть внедрении компьютерных технологий в процесс проектирования и изготовления изделий. Итогом работы стал проект «Живой лубок», включивший 12 реконструкций персонажей, изображенных на русских лубочных картинках XVII – XIX веков «Карлик и карлица», «Фарнос и Пигасья», «Парамошка с Савоською в карты играл», «История Мелинты», «Мысли ветренные», «Ералаш», «Вор пришел на двор» и «Раекъ».

Проект «Живой лубок» был поддержан благотворительным фондом Владимира Потанина и успешно внедрен в научный оборот. Цифровые реконструкции и материальные костюмы демонстрировались на исторических выставках, даже в формате театрализованных представлений: выставка Минобрнауки РФ «Историческая реконструкция. Промышленный дизайн одежды. Цифровые технологии в моде», выставка по цифровизации исторических костюмов Ивановского историко-краеведческого музея и другие.

Мария Москвина, доцент кафедры конструирования и технологии швейных изделий СПбГУПТД, один из авторов разработки:

- Компьютерные реконструкции обладают рядом преимуществ перед оригинальными экспонатами и материальными репликами: они могут экспонироваться в нескольких местах одновременно, пересылаться на тысячи километров за секунды, не подвержены старению. Такие виртуальные объекты обогащают экспозиции музеев и историко-культурное наследие в целом.

О важности разработки рассказал один из ее авторов, доцент кафедры конструирования и технологии швейных изделий СПбГУПТД Алексей Москвин:

- В существующей практике изготовления театральных костюмов применяют макетирование и многочисленные примерки, это очень упрощает и стилизует изделия, получается «реконструкция пяти шагов»: костюм выглядит похожим на прототип с некоторого расстояния, но, если подойти ближе, чем на пять шагов, становятся заметны различия. Нам же удалось качественно модернизировать процесс проектирования театральных костюмов с помощью компьютерных технологий, при том, что мы были ограниченны в информации о прототипах, выполнить высокоточные компьютерные реконструкции костюмов с русских лубочных картинок и ввести их в научный и культурный оборот.

СПРАВКА

Всего реконструировано 12 костюмов, состоящих из 67 изделий и аксессуаров, изображенных на русских лубочных картинках. Реконструкции выполнены учеными Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна в сотрудничестве со специалистами Ивановского государственного политехнического университета, Университета Верхнего Эльзаса (Франция), при информационной поддержке Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина.