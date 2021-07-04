11-летнюю девочку с инсультом экстренно доставили в Петербург из Кипра

В Петербург срочно прилетел самолет из Кипра с 11-летней девочкой с инсультом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

11-летнюю девочку с нарушением мозгового кровообращения экстренно доставили на самолете в Санкт-Петербург из Кипра. Школьница отдыхала на курорте, как вдруг ей стало плохо. Предварительно, у нее инсульт. В аэропорту Пулково девочку встретила «скорая», которая срочно госпитализировала ее в Педиатрический университет.

- В медучреждении пациентке проведут углубленное обследование, после которого врачи определятся с дальнейшей лечебной тактикой и примут решение о необходимости хирургического лечения, - передает пресс-служба Смольного.

Власти города уже сообщили, что окажут всю необходимую помощь семье в лечении ребенка и в прохождении реабилитации. Комздрав держит ситуацию на контроле.

Медики продолжают разбираться в причинах внезапного инсульта. Как пояснил «КП-Петербург» источник из системы здравоохранения города, инсульты редко происходят у детей. Возможно, у семьи повышенный холестерин, что сказалось на девочке.