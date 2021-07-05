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Общество5 июля 2021 11:35

«В режиссуре он добился максимальных результатов»: Михаил Боярский высказался о смерти Владимира Меньшова

Для народного артиста РСФСР утрата стала полной неожиданностью
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Михаил Боярский высоко ценит талант Владимира Меньшова

Михаил Боярский высоко ценит талант Владимира Меньшова

Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве на 82-ом году жизни скончался народный артист РСФСР, режиссер, сценарист Владимир Меньшов. О смерти обладателя премии "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит" сообщает Мосфильм. Причиной смерти стали последствия коронавируса. Коллеги по цеху со всей России выражают соболезнования семье Владимира Валентиновича. В их числе и народный артист РСФСР Михаил Боярский, для которого смерть коллеги стала полной неожиданностью.

- Секундочку, я не знаю, когда, господи, умер? - удивился в разговоре с "КП-Петербург" Михаил Боярский. - Сегодня Меньшов умер, Володя, - передал новость своим близким артист.

Владимир Меньшов скончался в Москве

Владимир Меньшов скончался в Москве

Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Боярский уточнил, что близко не был знаком с Владимиром Меньшовым, но внимательно следил за его работами.

- Я общался со всеми артистами нашей страны, но немножко. Я не смогу, к сожалению высказаться, о нем. Наши пути не пересекались. Но я с большим уважением к нему отношусь. Я знаю его по работам. Я помню один из его первых фильмом "Человек на своем месте". Когда он (Владимир Меньшов - прим.ред.) первый раз появился, он сразу обратил на себя внимание. А дальше его судьба сложилась довольно интересно. В режиссуре добился максимальных результатов. Тем более, что он получил "Оскар".

Михаил Боярский уточнил, что высоко ценит талант Владимира Меньшова.

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