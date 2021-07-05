«В режиссуре он добился максимальных результатов»: Михаил Боярский высказался о смерти Владимира Меньшова

Михаил Боярский высоко ценит талант Владимира Меньшова Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве на 82-ом году жизни скончался народный артист РСФСР, режиссер, сценарист Владимир Меньшов. О смерти обладателя премии "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит" сообщает Мосфильм. Причиной смерти стали последствия коронавируса. Коллеги по цеху со всей России выражают соболезнования семье Владимира Валентиновича. В их числе и народный артист РСФСР Михаил Боярский, для которого смерть коллеги стала полной неожиданностью.

- Секундочку, я не знаю, когда, господи, умер? - удивился в разговоре с "КП-Петербург" Михаил Боярский. - Сегодня Меньшов умер, Володя, - передал новость своим близким артист.

Владимир Меньшов скончался в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Боярский уточнил, что близко не был знаком с Владимиром Меньшовым, но внимательно следил за его работами.

- Я общался со всеми артистами нашей страны, но немножко. Я не смогу, к сожалению высказаться, о нем. Наши пути не пересекались. Но я с большим уважением к нему отношусь. Я знаю его по работам. Я помню один из его первых фильмом "Человек на своем месте". Когда он (Владимир Меньшов - прим.ред.) первый раз появился, он сразу обратил на себя внимание. А дальше его судьба сложилась довольно интересно. В режиссуре добился максимальных результатов. Тем более, что он получил "Оскар".

Михаил Боярский уточнил, что высоко ценит талант Владимира Меньшова.

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