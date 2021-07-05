От Медного всадника – к норвежским фьордам: Четыре водных маршрута Северо-Запада

Какими водными маршрутами Петербург и Северо-Запад богаты сегодня? Пока их всего четыре. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На яхте, да хоть на маленьком плоту, вполне можно отправиться в водное путешествие по Петербургу и Северо-Западу уже сейчас. Яхт-клубы предлагают стоянки и ночлег, а города и поселки, в которых они располагаются, – прекрасные виды и достопримечательности.

Какими водными маршрутами Петербург и Северо-Запад богаты сегодня? Пока их всего четыре: два внутренних и два внешних, ведущих к берегам Финляндии и Норвегии. Подробную информацию о каждом собрала Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

ВЫБОРГСКИЙ

170 км

Санкт-Петербург – Кронштадт – Приморск – Высоцк – Выборг

Это главный внутренний маршрут Балтийского моря. Он напрямую соединяет важнейшие российские порты Финского залива – Петербург и Выборг, а заодно по пути захватывает маленькие, но не менее интересные Приморск и Высоцк – крупные порты Балтийского моря.

Выборгский замок. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Выборг:

– средневековый замок и башня святого Олафа,

– ратуша

– Часовая башня

– парк Монрепо,

– Анненские укрепления

– усадьба Бюргера.

Высоцк:

– панорамные виды на Выборгский залив

– крепость Тронгзунд

– Ниемельская батарея.

Приморск:

– старинная кирха Святой Марии Магдалины

– Приморский краеведческий музей

– храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

Кронштадт:

– Морской Никольский собор и Якорная площадь

– Петровский док

– памятник адмиралу Макарову.

НОВГОРОДСКИЙ

350 км

Санкт-Петербург – Шлиссельбург – Старая Ладога – Кириши – Великий Новгород

Маршрут дублирует часть знаменитого водного пути из варяг в греки и проходит по Неве до крепости Орешек, затем следует по акватории Ладожского озера и сворачивает в реку Волхов, выводя мимо Старой Ладоги в озеро Ильмень.

Крепость Орешек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Петербург:

– белые ночи и развод мостов

– Эрмитаж и Дворцовая площадь

– Петропавловская крепость

– Исаакиевский собор.

Шлиссельбург:

– крепость Орешек

– руины Иоанновского собора.

Старая Ладога:

– Староладожская крепость

– церковь Святого Георгия

– церковь Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе.

Кириши:

– церковь Рождества Пресвятой Богородицы

– Киришский историко-краеведческий музей

– памятник погибшим деревням.

Грузино:

– крест Андрея Первозванного

– усадьба Грузино.

Великий Новгород:

– Новгородский детинец

– Ярославово дворище и Торг

– Софийский собор.

САЙМЕНСКИЙ

340 км

Кронштадт – Выборг – Лаппенранта – Иматра – Пуумала – Савонлинна

Водный путь объединяет Кронштадт и Выборг с финскими портами Лаппенранта и Иматра. Проходит по Балтийскому морю и озеру Сайма.

Главная достопримечательность Кронштадта – Морской собор. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Лаппенранта:

– крепость Линнойтус

– церковь Покрова Пресвятой Богородицы

– деревянная ратуша

– Volkoff museum.

Иматра:

– водопад Иматранкоски

– церковь Трех Крестов.

Пуумала:

– мост над проливом Пуумалансалми (один из самых длинных в Европе)

– смотровая площадка

– церковь Иоанна Крестителя.

Савонлинна:

– крепость Олавинлинна

– кафедральный собор

– Малая церковь.

СЕВЕРНЫЙ

2500 км

Кронштадт – Санкт-Петербург – Шлиссельбург – Коневец – Валаам – Сортавала – река Свирь – Вознесенье – Петрозаводск – Кижи – Медвежьегорск – Беломорск – Соловецкие острова – Архангельск – Киркинес

Самый длинный, разнообразный и экстремальный из водных маршрутов Северо-Запада. Он вобрал в себя Финский залив, Неву, Ладожское озеро с заходом на острова Коневец и Валаам, реку Свирь, Онежское озеро, Беломорско-Балтийский канал с маршрутом через Соловки. Завершается путь Белым и Баренцевым морями и, наконец, норвежскими фьордами.

Посмотреть на Кижи тянутся туристы со всего мира. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Остров Коневец:

– Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь и Конь-камень.

Остров Валаам:

– Спасо-Преображенский монастырь и скиты.

Остров Кижи:

– деревянный ансамбль Кижского погоста.

Соловецкие острова:

– святилища III-II тысячелетий до нашей эры

– ансамбль Соловецкого монастыря.

Архангельск:

– шхуна «Запад»

– монумент Победы,

– стела «Город воинской славы»

– памятники соловецким юнгам, участникам северных конвоев, Петру и Февронии, жертвам интервенции.

Киркенес:

– фьорды

– снежный отель (который каждый год строят заново).

КОНКРЕТНО

Где причалить?

1. Выборгский залив:

– база отдыха «Окуневая (яхт-клуб «Дубковая Бухта»),

– Приморск (яхт-клуб «Койвисто»),

– поселок Советский (яхтенный порт Йоханнес),

– мыс Бобовый (яхт-клуб «Фаворит»).

2. Сайменский канал:

– поселок Раппатилы (яхт-клуб Lavola).

3. Большой порт Санкт-Петербурга:

– Кронштадт (форт «Константин»),

– Петергофское шоссе (яхт-клуб Балтиец).

4. Нева:

– Петровская коса (Речной яхт-клуб профсоюзов),

– Дубровка (яхт-клуб «Морские волки»).

5. Ладожское озеро:

– Приозерск (яхт-клуб «Ладожский», яхт-клуб «Лагуна»),

– Кошкино (яхт-клуб «Кошкинский фарватер»).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Первый в мире яхт-клуб – Невский флот – был открыт в Петербурге. Его в 1718 году учредил сам император Петр I. Идея по его созданию возникла у государя двумя годами ранее, когда по его распоряжению в городе на Партикулярной верфи начали строить малые суда. Все 141 судно, вышедшее из-под рук мастеров верфи, – 10 яхт, 75 буеров, 10 торншхоутов, 21 баржа, 11 рябитов и 14 вереек – составило Невский флот.

Первыми яхтсменами были сановники, флотские офицеры, кораблестроители, иностранцы и даже архиереи. Им суда передавали бесплатно в «вечное и потомственное владение», но с одним условием: хозяин обязан был содержать и чинить борт за свой счет. Состояние флота Невский комиссар проверял трижды в год.

Впрочем, вскоре добавились и другие обязанности. Так, каждое воскресенье яхтсмены должны были ходить по Неве от двух до четырех часов. А по особому сигналу пушки владельцы судов должны были быть готовы выйти в условленное место под парусом в любой день и любое время суток.

После смерти Петра Невский флот больше в Неву не выходил. Последующие правители – Анна Иоанновна и Елизавета Петровна – пытались возродить яхтинг в Петербурге, но удалось это только Николаю II, который учредил Невский яхт-клуб.

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