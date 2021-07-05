От Медного всадника – к норвежским фьордам: Четыре водных маршрута Северо-Запада

Какими водными маршрутами Петербург и Северо-Запад богаты сегодня? Пока их всего четыре.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
На яхте, да хоть на маленьком плоту, вполне можно отправиться в водное путешествие по Петербургу и Северо-Западу уже сейчас. Яхт-клубы предлагают стоянки и ночлег, а города и поселки, в которых они располагаются, – прекрасные виды и достопримечательности.
Какими водными маршрутами Петербург и Северо-Запад богаты сегодня? Пока их всего четыре: два внутренних и два внешних, ведущих к берегам Финляндии и Норвегии. Подробную информацию о каждом собрала Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти.
ВЫБОРГСКИЙ
170 км
Санкт-Петербург – Кронштадт – Приморск – Высоцк – Выборг
Это главный внутренний маршрут Балтийского моря. Он напрямую соединяет важнейшие российские порты Финского залива – Петербург и Выборг, а заодно по пути захватывает маленькие, но не менее интересные Приморск и Высоцк – крупные порты Балтийского моря.
Выборгский замок.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Выборг:
– средневековый замок и башня святого Олафа,
– ратуша
– Часовая башня
– парк Монрепо,
– Анненские укрепления
– усадьба Бюргера.
Высоцк:
– панорамные виды на Выборгский залив
– крепость Тронгзунд
– Ниемельская батарея.
Приморск:
– старинная кирха Святой Марии Магдалины
– Приморский краеведческий музей
– храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.
Кронштадт:
– Морской Никольский собор и Якорная площадь
– Петровский док
– памятник адмиралу Макарову.
НОВГОРОДСКИЙ
350 км
Санкт-Петербург – Шлиссельбург – Старая Ладога – Кириши – Великий Новгород
Маршрут дублирует часть знаменитого водного пути из варяг в греки и проходит по Неве до крепости Орешек, затем следует по акватории Ладожского озера и сворачивает в реку Волхов, выводя мимо Старой Ладоги в озеро Ильмень.
Крепость Орешек.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Петербург:
– белые ночи и развод мостов
– Эрмитаж и Дворцовая площадь
– Петропавловская крепость
– Исаакиевский собор.
Шлиссельбург:
– крепость Орешек
– руины Иоанновского собора.
Старая Ладога:
– Староладожская крепость
– церковь Святого Георгия
– церковь Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе.
Кириши:
– церковь Рождества Пресвятой Богородицы
– Киришский историко-краеведческий музей
– памятник погибшим деревням.
Грузино:
– крест Андрея Первозванного
– усадьба Грузино.
Великий Новгород:
– Новгородский детинец
– Ярославово дворище и Торг
– Софийский собор.
САЙМЕНСКИЙ
340 км
Кронштадт – Выборг – Лаппенранта – Иматра – Пуумала – Савонлинна
Водный путь объединяет Кронштадт и Выборг с финскими портами Лаппенранта и Иматра. Проходит по Балтийскому морю и озеру Сайма.
Главная достопримечательность Кронштадта – Морской собор.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Лаппенранта:
– крепость Линнойтус
– церковь Покрова Пресвятой Богородицы
– деревянная ратуша
– Volkoff museum.
Иматра:
– водопад Иматранкоски
– церковь Трех Крестов.
Пуумала:
– мост над проливом Пуумалансалми (один из самых длинных в Европе)
– смотровая площадка
– церковь Иоанна Крестителя.
Савонлинна:
– крепость Олавинлинна
– кафедральный собор
– Малая церковь.
СЕВЕРНЫЙ
2500 км
Кронштадт – Санкт-Петербург – Шлиссельбург – Коневец – Валаам – Сортавала – река Свирь – Вознесенье – Петрозаводск – Кижи – Медвежьегорск – Беломорск – Соловецкие острова – Архангельск – Киркинес
Самый длинный, разнообразный и экстремальный из водных маршрутов Северо-Запада. Он вобрал в себя Финский залив, Неву, Ладожское озеро с заходом на острова Коневец и Валаам, реку Свирь, Онежское озеро, Беломорско-Балтийский канал с маршрутом через Соловки. Завершается путь Белым и Баренцевым морями и, наконец, норвежскими фьордами.
Посмотреть на Кижи тянутся туристы со всего мира.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Остров Коневец:
– Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь и Конь-камень.
Остров Валаам:
– Спасо-Преображенский монастырь и скиты.
Остров Кижи:
– деревянный ансамбль Кижского погоста.
Соловецкие острова:
– святилища III-II тысячелетий до нашей эры
– ансамбль Соловецкого монастыря.
Архангельск:
– шхуна «Запад»
– монумент Победы,
– стела «Город воинской славы»
– памятники соловецким юнгам, участникам северных конвоев, Петру и Февронии, жертвам интервенции.
Киркенес:
– фьорды
– снежный отель (который каждый год строят заново).
КОНКРЕТНО
Где причалить?
1. Выборгский залив:
– база отдыха «Окуневая (яхт-клуб «Дубковая Бухта»),
– Приморск (яхт-клуб «Койвисто»),
– поселок Советский (яхтенный порт Йоханнес),
– мыс Бобовый (яхт-клуб «Фаворит»).
2. Сайменский канал:
– поселок Раппатилы (яхт-клуб Lavola).
3. Большой порт Санкт-Петербурга:
– Кронштадт (форт «Константин»),
– Петергофское шоссе (яхт-клуб Балтиец).
4. Нева:
– Петровская коса (Речной яхт-клуб профсоюзов),
– Дубровка (яхт-клуб «Морские волки»).
5. Ладожское озеро:
– Приозерск (яхт-клуб «Ладожский», яхт-клуб «Лагуна»),
– Кошкино (яхт-клуб «Кошкинский фарватер»).
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Первый в мире яхт-клуб – Невский флот – был открыт в Петербурге. Его в 1718 году учредил сам император Петр I. Идея по его созданию возникла у государя двумя годами ранее, когда по его распоряжению в городе на Партикулярной верфи начали строить малые суда. Все 141 судно, вышедшее из-под рук мастеров верфи, – 10 яхт, 75 буеров, 10 торншхоутов, 21 баржа, 11 рябитов и 14 вереек – составило Невский флот.
Первыми яхтсменами были сановники, флотские офицеры, кораблестроители, иностранцы и даже архиереи. Им суда передавали бесплатно в «вечное и потомственное владение», но с одним условием: хозяин обязан был содержать и чинить борт за свой счет. Состояние флота Невский комиссар проверял трижды в год.
Впрочем, вскоре добавились и другие обязанности. Так, каждое воскресенье яхтсмены должны были ходить по Неве от двух до четырех часов. А по особому сигналу пушки владельцы судов должны были быть готовы выйти в условленное место под парусом в любой день и любое время суток.
После смерти Петра Невский флот больше в Неву не выходил. Последующие правители – Анна Иоанновна и Елизавета Петровна – пытались возродить яхтинг в Петербурге, но удалось это только Николаю II, который учредил Невский яхт-клуб.
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