Льготную ипотеку продлили: что изменилось для покупателей жилья Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Господдержка по-новому

Льготная ипотека со ставкой 6,5% была введена в разгар пандемии и должна была поддержать строительную отрасль. План сработал: пытаясь сохранить свои сбережения и просто решить квартирный вопрос, россияне начали активно вкладываться в недвижимость. В итоге прошлый год оказался рекордным для отечественного ипотечного рынка. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и программа льготной ипотеки тоже должна была завершиться 1 июля 2021 года. Но президент РФ Владимир Путин эту программу все же продлил, на других условиях.

- Ставка по ипотеке увеличилась до 7%, а максимальная сумма кредита сейчас составит 3 миллиона рублей во всех регионах. Остальные условия остались прежними - первоначальный взнос от 15%, семейное положение, наличие детей, регион покупки квартиры не имеют значения. В то же время улучшена программа семейной ипотеки. До 1 июля 2021 года она была доступна только семьям как минимум с двумя детьми, если хотя бы один родился, начиная с 2018 года. Сейчас ипотеку под 6% смогут брать семьи с одним ребенком, родившимся с 2018-м году. Лимит для таких заемщиков остается прежним - 6 или 12 млн рублей в зависимости от региона, - говорит территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие» Татьяна Хоботова.

Территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие» Татьяна Хоботова. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вопрос доступности

Сейчас по льготной ипотеке кредит можно получить только в размере 3 миллионов рублей. В Петербурге (а тем более в Москве) на эти деньги выбор недвижимости невелик. Получается, для заемщиков без значительных накоплений ипотека стала менее доступной.

- Средний чек покупки в нашей компании составляет от 5 миллионов рублей для объектов комфорт-класса и от 8 миллионов для бизнес-класса. На 3 миллиона рублей купить комфортную квартиру в хорошем районе вряд ли получится, - соглашается директор по развитию компании «Л1» Надежда Калашникова. - Тем не менее, льготная ипотека многим россиянам позволила решить свой квартирный вопрос или улучшить жилищные условия. Спрос сместился в более качественные проекты. Но не думаю, что после изменения условий льготной ипотеки покупатели будут выбирать менее комфортное жилье в неудобной локации. Скорее всего вырастет первоначальный взнос, люди будут использовать средства от продажи имеющейся недвижимости. Объем ипотечных сделок на новых условиях, скорее всего, сократится.

Директор по развитию компании «Л1» Надежда Калашникова. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, в 2020 году средняя сумма кредита на новостройки в Петербурге составила 3,3 миллиона, а в первые месяцы 2021 года она выросла до 4,4 млн. Люди готовы брать большие суммы, но покупать комфортное жилье.

- Конечно, банки тщательно рассматривают заемщика, оценивают его платежеспособность (совокупный доход на семью) и кредитоспособность (сколько кредитов числится на человеке). Если закредитованность большая, сумма кредита может быть снижена или банк вовсе отказывает в займе, - говорит Татьяна Хоботова.

Реакция рынка

После введения льготной ипотеки спрос на новостройки взлетел - а вместе с ним и цены. В Петербурге, к примеру стоимость квадратного метра увеличилась на 15-20%.

- После 1 июля спрос на новое жилье не в топовых локациях может несколько снизиться, и не только из-за новых условий. Многие уже купили недвижимость, кроме того, доходы населения снижаются и люди могут отложить приобретение жилья. Но к снижению цен это вряд ли приведет, ведь выросли они не только из-за льготной ипотеки. В 2020 году подорожали и продолжают дорожать строительные материалы и стоимость рабочей силы. А еще есть проектное финансирование, счета эскроу, рост ставки ЦБ, от которой зависит доступность кредитов для застройщиков, - все это тоже влияет на цены, - говорит Надежда Калашникова.

Вместе с тем и застройщики, и банки готовы всячески поддерживать заемщика. Они разрабатывают субсидированные программы для покупки жилья, когда процентная ставка на первые месяцы кредита может быть снижена. Например, ставка по ипотеке на готовые трехкомнатные квартиры в ЖК «Лондон Парк» первые 8 месяцев составляет всего 0,4%, затем она поднимается до 8,9%. Но за этот срок покупатель может продать свою старую квартиру и погасить кредит полностью или частично.

Если же у заемщика возникают проблемы, то банки готовы идти навстречу и помочь преодолеть сложности.

- Существуют разные механизмы помощи заемщикам, попавшим в сложную ситуацию - это и кредитные каникулы, и отсрочка платежа. Главное, не скрывать свои проблемы и своевременно обратиться за поддержкой, - говорит Татьяна Хоботова. - Впрочем, финансовая грамотность покупателей жилья растет и люди все более осознанно подходят к выбору жилья и оформлению ипотеки.

КСТАТИ

Место имеет значение

Многие покупатели новостроек готовы платить больше, но жить в хорошем районе или ближе к центру.

Местоположение нового дома всегда было одним из важнейших критериев выбора квартиры, а сейчас эта тенденция стала еще очевидней.

- Сейчас на рынок выходят более молодые покупатели, а для них локация очень важна. Они изначально мыслят, как инвесторы, оценивают ликвидность недвижимости - насколько удачно и быстро смогут продать ее в будущем. Это уже не только осознанное потребление, а потребление, ориентированное на извлечение прибыли, - считает Надежда Калашникова. – Сейчас, например, растет спрос на квартиры небольшого метража в объектах бизнес-класса, расположенных рядом с метро или в центре. Мы эту потребность видим и в наших новых проектах такие предложения будут.

Не отказывается молодежь и от ипотеки, наоборот, кредит дает молодым покупателям возможность исполнить свою мечту.

- Молодежь становится более прагматичной, но кредитами активно пользуется. Средняя сумма кредита по семейной ипотеке, которую берут как раз молодые люди, в нашем банке составляет 5 миллионов рублей. На эти деньги заемщики покупают либо просторное жилье, либо квартиру в хорошей локации, - говорит Татьяна Хоботова.