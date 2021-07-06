«Она не могла так поступить с малышами»: Муж петербурженки, которую унесло в штормящее море с тремя детьми, рассказал о трагедии

Петербурженку унесло в море с детьми Фото: СОЦСЕТИ

В Гагрском районе Абхазии продолжаются поиски 35-летней петербурженки Тамары Молчановой, которую вместе с тремя детьми унесло в море во время шторма. Женщину, как рассказывают в гостинице, предупреждали о том, что в непогоду выходить на улице не стоит. Ведь волны в штормящем море достигали двухметровой высоты. Однако она якобы не послушала рекомендаций и, взяв с собой детей (девочку семи лет, мальчиков: 4 и 2 года), отправилась купаться на реку Бзыбь.

- Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили МЧС. До приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогла выловить из течения реки одного из детей, - рассказывают в МЧС Абхазии. - А мать и двоих детей унесло в море. Двух остальных детей удалось спасти уже из моря. Для этого гагрскими спасателями был экстренно мобилизован один из прогулочных катеров, на борт которого и были подняты из воды дети.

Глава семейства летит в Абхазию Фото: СОЦСЕТИ

Однако младший ребенок, к сожалению, был уже мертв. 7-летнюю девочку сейчас готовятся доставить в больницу Сочи. Их мать до сих пор не нашли.

В Петербурге у семьи остался отец - муж Тамары, для которого случившееся стало полным шоком.

- Я сейчас особо ничего не знаю, что там произошло, - рассказал "КП-Петербург" супруг Тамары Николай Молчанов. - Жена вместе с детьми улетела в Абхазию в понедельник. Последний раз мы разговаривали с ней вчера - за день до трагедии. Ни о каких ливнях, шторме, непогоде она мне не рассказывала. Она была на отдыхе с другими семьями. Она не могла так поступить с детьми и отправиться купаться в шторм. Я не могу сказать, что там произошло. Сейчас я лечу туда, пока у меня минимум информации.

Река Бзыбь накануне была спокойной Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, что сама река накануне была довольно спокойной. Люди делились фотографиями потока воды. Там же расположена тарзанка над водой. Пользовались ли ей петербуржцы - неизвестно.

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