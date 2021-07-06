Делаем из своей квартиры прохладное укрытие: как пережить жару без кондиционера

Если вынуждены сидеть дома во время жары, то воспользуйтесь нашими советами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Судя по погоде, лето решило проверить нашу смекалку. Изнурительная жара уже около месяца стоит над центральной Россией. Что уж говорить, по дождю скучает даже Петербург! Как выжить в таких условиях, тем более если у вас удаленка? В офисе хоть кондиционер спасает… Корреспондент «КП» решил проверить популярные лайфхаки и рассказать, работают они или нет.

СТРОИМ «ПАЛАТКУ»

Помните, как в детстве мы строили «домики» из пододеяльника или покрывала? Пришло время вспомнить этот приятный опыт и повторить. Смысл в том, чтобы создать в квартире прохладное укрытие, если вы не можете охладить все помещение.

Запомните: вентилятор наш лучший друг. Захватите его с собой. Вжух! И вот вы с котиком отдыхаете в небольшой «палатке» посреди комнаты. Прохлада и самоизоляция.

- Некоторые не хотят пользоваться кондиционером и вентилятором, потому что боятся простудиться, - говорит терапевт Артур Матис. - Но на самом деле они не опасны для здоровья, если использовать их в меру. Конечно, если перед сном выставить температуру +17 градусов, то с утра можно проснуться простуженным. Температура в квартире днем должна держаться около +26 градусов.

Если нет вентилятора, положите внутрь «палатки» пару холодных бутылок, а еще парочку оставьте в морозильной камере, чтобы периодически их менять.

А если вы работаете из дома, можете захватить туда и ноутбук. Только следите, чтобы техника не нагревалась, иначе ваше прохладное убежище потеряет смысл.

Перед сном охладите постельное белье в холодильнике. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРОСТЫНИ - В ХОЛОДИЛЬНИК

Один из основных советов, который дают в Интернете, - мочить простыни. Перед сном опрыскала постель из пульверизатора. Легла спать.

Первые десять минут были приятными, потому что простынь, хоть и мокрая, отдавала прохладой. После этого постель стала теплой, но продолжала быть мокрой. Следом пришло ощущение дискомфорта. После получасового танго в кровати, переворачиваясь с боку на бок, я поняла, что терпению пришел конец, и сменила простынь на сухую.

На утро, видимо из-за недосыпа, в голову пришла идея. Есть очень приятный зимний лайфхак, когда на ночь кладешь вещи на батарею, а утром теплыми надеваешь на себя. А почему бы не воспользоваться им сейчас, только вместо батареи использовать холодильник. То есть охладить перед сном постельное белье. Примерно за три часа до отбоя сложила простынь и наволочку в полиэтиленовые пакеты и отправила охлаждаться. Лайфхак сработал: прохладные, но приятные объятия кровати, унесли в мир снов за десять минут.

- Не имеет значения, засыпать в холодной кровати или теплой. Это зависит от предпочтений человека. Важно поддерживать подходящую температуру в комнате, где засыпаете. Наиболее предпочтительно в спальне сохранять температуру +17…+20 градусов, чтобы был полноценный сон, - рассказал «КП» терапевт-сомнолог Павел Кудинов. - В условиях сегодняшней жары выполнить это условие невозможно, поэтому необходимо поставить в комнате увлажнитель и закрыть плотными шторами окно, чтобы утреннее солнце не нагревало помещение. Тогда специально охлаждать постель не придется.

ЧЕМ ЛУЧШЕ ЗАНАВЕШИВАТЬ ОКНА?

Всегда казалось, чтобы в квартире было не жарко, нужно проветривать. Поэтому летом окна у меня нараспашку. Удивилась, когда прочла, что делать этого нельзя, если на улице температура выше, чем в квартире. Решила попробовать.

Закрываем шторы и окна и ждем, когда произойдет чудо. И оно реально произошло. Утром термометр, который висит на холодильнике, показывал +20, в течение дня в квартире потеплело лишь на пару градусов. На удивление, душно не было, да и жарко тоже. Поэтому окна у меня теперь открыты только ранним утром и вечером после 20.00.

Перестаньте открывать окна и тогда квартира не будет нагреваться. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Однако здесь есть очень важная деталь - шторы должны быть из натуральных материалов. Я перепробовала разные и могу сказать, что синтетические ткани быстро нагреваются и выгорают, а вот плотный белый лен - лучший помощник в жару.

Кстати, еще один способ, который я пробовала, - закрыть окна специальными листами с фольгой. Такими еще пользуются автомобилисты, чтобы машина не нагревалась в жару. Способ тоже рабочий: температура в комнате в солнцепек не поднимается выше двух-трех градусов от обычной. Однако такой же эффект дают и льняные шторы, так что решайте сами, что вам больше по душе.

ВАННА И ВЕНТИЛЯТОР

Вы уже остудили квартиру, закрыли шторы и теперь пришло время поддерживать температуру и влажность. Воспользуемся дедовским способом - вентилятор и холодная ванна. Набираем полную ванну с холодной водой, ставим в дверном проеме вентилятор, включаем режим вращения и - вуаля - кондиционер и увлажнитель в одном флаконе.

Важно периодически следить за водой и заменять ее на холодную. Вариант не подходит тем, кто каждый месяц отдает огромные суммы по коммунальным счетам.

Вентилятор ваш лучший друг. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, если вы когда-нибудь отдыхали в странах Юго-Восточной Азии, могли заметить, как широко местные жители используют потолочные вентиляторы. Во-первых, это очень удобно, потому что они не занимают много места. Во-вторых, одного вентилятора будет достаточно, чтобы охладить небольшую комнату.

- Преимущество таких вентиляторов в том, что они дешевые и просты в использовании. Крепятся на люстру и хорошо охлаждают помещение. Главное, чтобы лопасти крутились против часовой стрелки и воздух бил в потолок. Для этого на вентиляторах даже есть специальный режим «лето», - советует инженер по вентиляции Никита Войцов.

САЖАЕМ ЦВЕТЫ

В Интернете пишут, что цветы в горшках помогают циркуляции кислорода в доме, а значит, остужают помещение на один-два градуса. Однако мой небольшой фикус на пару с кактусом, видимо, не справляются с задачей. Очевидно, чтобы лайфхак работал, необходимо иметь целую оранжерею в квартире.

- Если у вас стоит один горшочек, то он мало что изменит. А если их уже десять, то вы заметите эффект, - подтверждает догадку заведующий кафедрой биогеографии и охраны природы Санкт-Петербургского государственного университета Александр Егоров. - Когда вы заходите в лес даже в жару, попадаете в прохладную и влажноватую среду. Комнатные растения вы тоже все время поливаете, поэтому они создают микроклимат. Лучше всего подойдут растения, которые выделяют фитонциды, например, каланхоэ, алоэ вера, пеларгонии, гибискус китайский.

КСТАТИ

Пейте теплый зеленый чай

Жажда в жару повышается в полтора раза. Вместо двух литров воды врачи советуют выпивать три. А вот больше не стоит, иначе из организма будут вымываться полезные микроэлементы. Кстати, очень полезен в жару теплый зеленый чай.

- Зеленый чай в отличие от обычной воды не выводит из организма соли. Нехватка этого компонента в жару становится причиной головокружения и головной боли, а также скачков давления, - говорит терапевт Артур Матис.

Пейте больше воды, а лучше - зеленый чай. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сердечникам лучше уйти на удаленку

Чтобы летний зной не подкосил здоровье, врачи советуют отказаться от походов в офис, а гипертоникам вообще уехать из города на время жары.

- Сердечники всегда чувствительны к качеству воздуха, - говорит кардиолог Владимир Левин. - Во время жары сосуды расширяются, и в силу загазованности мегаполиса может случиться даже инфаркт. По возможности нужно отказаться от поездок на общественном наземном транспорте, а еще лучше уйти на удаленный режим работы.

Но если вам все-таки придется выходить из дома, планируйте свой день так, чтобы большая часть дел приходилась или на утренние часы, или на вечерние. В период с 12.00 до 16.00 старайтесь как можно меньше времени проводить на улице.