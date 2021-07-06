Ленобласть запретила собакам лаять и выть по ночам

Полуночный вой пса обойдется в 500-1000 рублей, за повторный случай оштрафуют на 2000 рублей. Фото: Лилия КОЗЛОВА

Ленобласть стала тише: так называемое время тишины, в которое шуметь запрещено под угрозой штрафа, продлили на три часа. Такую поправку в региональный КоАП, принятую парламентом Ленобласти, подписал губернатор Александр Дрозденко.

Если сейчас, по закону, покой должен царить в регионе по будням с 23.00 до 07.00, то через 10 дней – когда поправка вступит в силу – законная тишина охватит период с 21.00 до 08.00. Тихий период в выходные при этом останется прежним – с 22.00 до 10.00. И, как и раньше, следить за децибелами нужно будет в часы сиесты – с 13.00 до 15.00.

Кроме новых сроков, в законе прописали и новые виды нарушений спокойствия и порядка. Так, под запрет попали топот и громкая перестановка мебели в квартире. Ремонт и строительные работы в детский тихий час, и так опальные, выделили в отдельный пункт. – Такое решение стало ответом на многочисленные обращения граждан, – отмечает депутат, один из авторов поправки Олег Петров.

Жестко взялись и за хозяев воющих собак. Если раньше следить за шумным питомцем в тихие часы они были обязаны, но в обтекаемых формулировках, то теперь законодатель прописал конкретно: владелец обязан утихомирить четвероного полуночника. Зверушкам запрещено лаять, выть и еще как-либо шуметь. Причем не только в квартирах жилых домов, но и на прогулке во дворе или в парке. Соответствующую поправку внесли и в главный зоозащитный закон региона «О содержании и защите домашних животных».

– Полный перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан, мы все равно предугадать не сможем. А если канарейка ночью запоет? – рассуждает глава ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин. – Поэтому принцип такой: в определенное время не надо мешать другим.

Напомним, в Ленобласти уже запрещено по ночам громко включать телевизор, радио или магнитофон, кричать и свистеть, петь и играть на музыкальных инструментах, а также игнорировать воющую сигнализацию своего авто.

А вот что разрешено в 47 регионе в темное время суток, так это громко молиться и проводить религиозные обряды, а также шумно встречать Новый год (кстати, поправкой список исключений пополнили новогодние песни, крики и игра на музыкальных инструментах). Не распространяется запрет и на ситуации, когда шуметь пришлось из-за пресечения преступления и ЧС. Кроме того, можно не стараться говорить шепотом на согласованных массовых мероприятиях.

За все остальное придется платить. Громкий топот или вой пса обойдется в 500-1000 рублей, при этом юрлицо могут оштрафовать на сумму до 15 000 рублей. При повторном нарушении ночной тишины в течение года штраф удвоится. Следить за мирным сном ленинградцев продолжат полиция и муниципалы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Светлана ЛОСЬ, зоозащитница:

– Конечно, запрет собакам лаять нельзя назвать гуманным: это, как утреннее пение петуха или шум дождя, естественный зов природы, законом собаке рот не заткнешь. Животное может реагировать гавканьем на возвращение хозяина, на посторонних у входной двери.

Но другой вопрос, если собака лает ночью. Это может свидетельствовать о том, что ее оставили без еды и воды, в одиночестве, без выгула. Либо гавканье может быть реакцией на экстремальную ситуацию – например, хозяину стало плохо или кто-то пытается взломать дверь. В норме выть по ночам пес не должен.

Единственный компромиссный вариант между содержанием собаки и комфортом соседей заключен в ответственности хозяина: самочувствие и животного, и жителей дома зависит только от него.