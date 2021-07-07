В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики пройдет онлайн-выпускной. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Выпускной в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики пройдет в онлайн-режиме. Современные технологии позволят студентам отметить главный в их учебной жизни праздник. И пусть пандемия спутала карты, но не отменять же торжество, которое бывает только раз: дважды получить красный диплом вряд ли получится. Поэтому выпускной-2021 у учащихся СПбУТУиЭ перенесут в другое измерение –– цифровое.

Из высоких гостей на церемонии будут первый заместитель председателя Комитета по науке и образованию Государственной Думы РФ Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы РФ Елена Драпеко, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-президент Российской академии наук Сергей Люлин, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова, директор Государственного Русского Музея Владимир Гусев, академик РАН Николай Казанский и многие другие. Кроме того, выпускников поздравят ректор университета Олег Смешко, директора институтов и преподаватели.

Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

А музыканты подарят ребятам настоящее шоу. Для уже бывших студентов выступят артисты Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, квартет «Адамант», барабанное шоу DRUMTIME и другие.

Выпускной-2021 состоится 8 июля в 12.00, следить за ним можно будет в социальных сетях: VK, YouTube.