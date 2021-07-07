«Это игрушки для взрослых»: Изобретатель необычных велосипедов из Петербурга собрал кабриолет из «Жигулей»

Страсть к велосипедам у Игоря Баронас проснулась еще в детстве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фразу «зачем изобретать велосипед», петербуржец Игорь Баронас слышал столько раз, что даже сбился со счета. 57-летний мужчина большую часть жизни посвятил созданию необычных двухколесных. Самый высокий велосипед в мире, велосипед-фонарь, велосипед-кровать…всего больше двухсот экземпляров. Сейчас конструктор собрал кабриолет с педалями.

За всю жизнь петербуржец собрал около 200 моделей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ЖЕЛТЫЙ АНГЕЛ»

- Мои необычные работы не для массового использования, а для развлечения. Это игрушки для взрослых, - утверждает Баронас.

Любовь к велосипедам у Игоря возникла еще в раннем детстве, когда его научили кататься. А тринадцатилетним мальчишкой он решил переделать своего «Орленка» во взрослый.

- Я из него вырос, но кататься очень хотелось. Удлинил у детского велика подседельную трубу и руль, поставил звезду побольше. И получился взрослый велосипед на маленьких колесах. Выглядел очень необычно, - вспоминает петербуржец.

И после этого Игорь не смог остановиться. В молодости занимался велоспортом, работал на велозаводе, открывал прокаты, конструировал веломобили. А потом наступили 90-е, и о своей страсти пришлось забыть на десять лет.

На этом желтом красавце Игорь рассекает по Санкт-Петербургу и собирает изумленные взгляды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале «нулевых» Баронас случайно увидел фотографию велосипеда-паука - модель с большим передним колесом, которая пользовалась успехом в Англии в XIX веке. Петербуржец решил воспроизвести ее, но сделать этот велосипед безопасным для передвижения на российских дорогах.

- На «пауке» опасно ездить в автомобильном потоке, да и с него легко перелететь через руль, если колесо попадет в яму. Я решил сделать нечто другое, более заметное. И у меня подучилось. Я создал «желтого ангела» высотой 1 метр 90 сантиметров. Велосипед получился складной и легкий, - объясняет конструктор.

Чтобы оседлать «желтого ангела», нужно разбегаясь вместе с ним, запрыгнуть сначала на подножку возле заднего колеса, а затем уже на седло.

Самый большой и самый маленький велосипед. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДВЕСТИ МОДЕЛЕЙ

Дальше фантазия Игоря не знала границ. Как-то раз он оказался на даче у друга и в куче старой мебели увидел железную кровать с красивой спинкой. И сделал из нее раму для двухколесного транспорта. Так появился велосипед-кровать.

За сорок лет Игорь создал почти 200 необычных моделей: в том числе, самый маленький велосипед в мире, длинна которого всего 11,5 сантиметров.

Так выглядит велосипед-кровать. Фото: из личного архива Игоря Баронас

- Сама сборка каждого велосипеда занимает около месяца. Какие-то детали заказываю, какие-то приходится вырезать самому. Но больше всего времени уходит на создание эскиза и придумывания идеи, тут уже сроков нет, - признается изобретатель.

Сейчас Игорь Баронас занят новым проектом – он собрал велокабриолет из «Жигулей» и тестирует его. Это машина на велосипедных педалях, которой теоретически сможет управлять как взрослый, так и ребенок.

Пусть кабриолет еще без кабины, но он уже проходит испытания. Фото: из личного архива Игоря Баронас

КСТАТИ

Еще и лодка

Создание велосипедов для петербуржца дело всей жизни. Но недавно изобретатель взялся еще и за лодки и автомобили. А в прошлом году загорелся идеей принять участие в Петровском гребном марафон.

- Мне привычнее крутить педали, чем грести веслами, поэтому я понимал, что не смогу обогнать подготовленных спортсменов. И решил скрестить байдарку и велосипед: взял лодку для академической гребли, установил на ней руль и педали, – объясняет Игорь.

Такой водный велосипед может разгоняться до 10 километров в час!

- В итоге я занял первое место в свободном классе. А так у меня 37 место из 480 лодок. И проиграл я победителю 40 минут, - с гордостью говорит он. – Но у меня есть идея по улучшению моей лодки, займусь этим в следующем году.