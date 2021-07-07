До +34 градусов пообещали в Петербурге к выходным

Синоптики обещают 30-градусную жару до середины июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аномально жаркая погода не покинет Петербург до следующей недели. Синоптики осторожно дают прогноз на среднюю дневную температуру, превышающую норматив (+21) на 8-10 градусов, но предупреждают, что в отдельные дни может быть существенно больше.

- Каждый день 30 градусов до 15-16 числа. Пока такие расчеты. В субботу, 10 июля, в Петербурге ожидается температура вплоть до +34 градусов,- рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге», 92.0 FM главный синоптик Петербурга Александр Колесов. - Когда было 20 градусов, все хотели жары. Вот она пришла. Наслаждаемся.

К слову, 7 июля суточный температурный рекорд уже побит: +31,7. Зато выше +34 градусов в июле быть не должно. Остается лишь надеяться, что как в 2010 году леса вокруг города гореть не будут.

Кратковременные дожди тоже будут, но особой прохлады они не принесут. Серьезные же осадки в гидрометцентре ждут во второй половине месяца. Но даже некоторое похолодание все равно оставит июль в списке самых жарких за историю наблюдений.

А вот август, по предварительным прогнозам петербургских синоптиков, может оказаться прохладнее ожидаемого - больше циклонов и дождей и ниже нормы на 1-1,5 градуса при среднесуточной норме в +20.