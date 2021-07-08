Записаться на вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге: Как и где сделать прививку

В Санкт-Петербурге держится огромный ажиотаж вокруг вакцинации от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге вот уже который день держится повышенный спрос на вакцинацию от коронавируса. Ажиотаж ожидаемо привел к проблемам: от длинных очередей до нехватки талончиков на прививку. «Комсомолькая правда» изучила ситуацию и готова рассказать, как записаться на вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге, и как следует действовать, чтобы не повторять чужих ошибок.

СПОСОБ 1. НОМЕР 122

Единый справочный номер 122 на деле оказался самым трудным и неэффективным вариантом. Мы звонили по нему пять раз на протяжении трех дней. В итоге дозвонились только в один — девушка-оператор взяла трубку на восьмой минуте ожидания. В процессе разговора выяснилось, что во всем Фрунзенском районе (именно туда пытался записаться наш корреспондент) на ближайшее время свободно только два талончика — на 9 и 10 июля. Дальше случился сюрприз: пока девушка вбивала в базу номер СНИЛ и полиса обязательного медицинского страхования, пропали и они — кто-то оказался быстрее. В итоге записаться удалось только на 17 число. Итог — способ работает, но не так оперативно, как хотелось бы.

Прием в прививочных пунктах в основном ведут врачи поликлиник. Их основную работу при этом тоже никто не отменял. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПОСОБ 2. ПОРТАЛ «ЗДОРОВЬЕ ПЕТЕРБУРЖЦА»

Универсальный медицинский портал по адресу gorzdrav.spb.ru. Главное преимущество — отсутствие посредников. Все, что нужно сделать — зайти на сайт, выбрать в верхнем меню пункт «Вакцинация от COVID-19», выбрать район и поликлинику. Поликлиники на экране представлены в виде удобного списка, напротив каждой — телефон регистратуры и количество свободных талончиков. Регистрация на портале не требуется, записаться можно в любой район и в любое медицинское учреждение по выбору. Однако велика вероятность технических сбоев — так, во время записи в одну из поликлиник, где на момент нашего обращения было больше 200 свободных номерков, внезапно всплыло сообщение, что записаться нельзя. Повторные попытки ничего не дали — пришлось возвращаться на главную страницу и проходить всю процедуру по новой, с другим учреждением.

СПОСОБ 3. ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ»

Практически то же самое, что и портал «Здоровье петербуржца». Самое главное — после того, как вы заполните личные данные, система выдаст вам интерактивную карту, где вы сможете сами подобрать поликлинику поблизости и сразу узнать, есть ли в ней свободные номерки. Сбоев замечено не было — пока что это наиболее удобный вариант.

Одна из самых больших проблем - очереди в торговых центрах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПОСОБ 4. ЗВОНОК НАПРЯМУЮ В ПОЛИКЛИНИКУ ИЛИ ВИЗИТ В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Наиболее сложный и трудозатратный вариант, к которому стоит прибегнуть, если вы по каким-то причинам не добились успеха с остальными или заранее знаете, какая поликлиника вас интересует. В большинство ТЦ можно просто прийти без записи — правда, велик риск нарваться на очередь, в которой можно простоять вплоть до нескольких часов. Кроме того, некоторые центры ввели предварительную регистрацию — на данный момент доподлинно известно, что без нее не попасть на прививку в «Невский центр». Однако есть вероятность того, что по мере истощения запасов вакцины количество ТЦ с предварительной регистрацией увеличится — поэтому перед визитом не лишним будет потратить несколкьо минут на звонок в администрацию.

Что касается поликлиник, то узнать, есть ли там талончики, можно либо через «Здоровье петербуржца», либо при помощи телеграмм-бота - @spb_vaccine_monitoring_bot. Он регулярно обновляет количество номерков в районах и список учреждений, где эти номерки есть в наличии.

Количество привитых от коронавируса петербуржцев уже приблизилось к отметке в миллион человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Резюмируя: наиболее реальными способами записаться на вакцинацию остаются «Госуслуги» и «Здоровье петербуржца». При этом по личному опыту советуем вам все же делать выбор в пользу поликлиник, а не торговых центров — да, придется потратить несколько лишних минут на то, чтобы заполнить все данные, но зато резко снизится вероятность встрять в гигантскую очередь из страждущих получить укол здоровья.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе городского комитета по здравоохранению «Комсомолке» пояснили: действительно, сложности есть, но они держатся на контроле.

- Мы изучили номерки на вакцинацию. На «Здоровье петербуржца» в 5-7 учреждениях есть запись на ближайшую неделю, - отметили в ведомстве. - Но в ряде районов и правда можно записаться лишь через 2-3 недели. В то же время, например, в Василеостровском районе, на Набережной реки Смоленки есть офис врача общей практики, где лежит буквально тысячи невостребованных номерков. Что касается самого процесса, то упростить и ускорить его, чтобы не создавались очереди, увы, невозможно, потому что каждое действие — осмотр врача, заполнение документов, внесение информации в федеральный регистр — строго регламентированы министерством здравоохранения. Учреждения изыскивают возможности увеличить число слотов для записи посредством увеличения количества персонала. Однако медработники испытывают огромную нагрузку по работе с инфекционными пациентами. Плановые приемы и диспансеризацию тоже никто не отменял.

На данный момент большие надежды и сам Смольный и рядовые петербуржцы возлагают на 15 новых прививочных пунктов. Они разместятся в основном в частных клиниках и по плану откроются на следующей неделе. Точные адреса и режим работы будут сообщены дополнительно.

На данный момент в Петербурге прививают в основном "Спутником V". Остальные препараты или почти или совсем закончились. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НА ЗАМЕТКУ На данный момент в Санкт-Петербурге работает 160 пунктов вакцинации. Из них 14 расположены в торговых центрах. Полный список пунктов с адресами и телефонами можно найти на сайте городского комитета по здравоохранению.

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ?

Невский центр Невский проспект, 114-116

Охта Молл, Якорная улица, 5А

Европолис Полюстровский проспект, 84

Жемчужная Плаза, Петергофское шоссе, 51.

ТРК "Гранд Каньон", проспект Энгельса, 154

Леруа Мерлен, Выборгское шоссе, 214

Сити Молл, Коломяжский проспект, 17

Старая Деревня, Торфяная дорога, 2

Единый Медицинский центр, улица Красного Текстильщика, 10-

12В,

Леруа Мерлен, ТРК Лондон Молл, улица Коллонтай, 3В,

ТРК "Гулливер", Торфяная дорога, 7, Санкт-Петербург

Автоцентр «Маршал», проспект Маршала Жукова д. 21 А.

Сити Молл, Коломяжский проспект, 17

Заневский каскад, Заневский проспект, 67

Французский бульвар, Бульвар новаторов, 11