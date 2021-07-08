«Теплосеть» опубликовала новый график испытаний с отключением горячей воды в Петербурге

Ближайший месяц в Петербурге будут проверять трубы на прочность.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
С 13 июля в Петербурге начинаются масштабные испытания теплосетей. Проверять трубы на прочность будут в 10 районах города и во Всеволожском районе Ленобласти. В это время горячую воду в квартирах и домах придется отключить.
- В рамках подготовки теплосистемы к предстоящему отопительному сезону, согласно графику, с 13 июля по 10 августа специалистам АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» предстоит провести 12 испытаний в 10 районах города и Всеволожском районе Ленинградской области, проверив более 1800 километров сетей, - сообщает пресс-служба «Теплосети».
В весенней части подготовки к будущей зиме специалисты компании уже провели семь испытаний в семи районах Петербурга. Было проверено 865 километров труб, два из которых пришлось заменить ввиду их изношенности.
Увы, но необходимые испытания сопряжены с бытовыми неудобствами - горячее водоснабжение в домах петербуржцев будет отсутствовать от 8 до 13 дней в зависимости от района. Узнать точнее можно по ссылке, вбив адрес дома в поисковую строку.
График проверки:
- 13 июля: Кировский район;
- 14 июля: Кировский и Адмиралтейский;
- 15 июля: Центральный;
- 21 июля: Московский и Фрунзенский;
- 22 июля: Невский;
- 23 июля: Фрунзенский;
- 28 и 29 июля: Василеостровский;
- 3 августа: Невский и Центральный;
- 4 и 5 августа: Выборгский, Калининский, Красногвардейский;
- 10 августа: Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области.
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