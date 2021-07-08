Эксперты оценили видео, на котором якобы самолет Ан-26 с трудом заходит на посадку за несколько минут до катастрофы на Камчатке

Самолет рухнул в поселке Палана на Камчатке Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Опубликованное в Сети видео кружение самолета на Камчатке в районе поселка Палана, где потерпел крушение пассажирский Ан-26, породило сомнения у россиян. По официальной версии рухнувшее судно, совершавшее рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, не совершало второй круг перед заходом на посадку. Самолет столкнулся в воздухе со скалой, в результате чего 28 человек погибли. Однако на запечатленных кадрах, которые некоторые федеральные каналы опубликовали с пометкой: «предположительно, на этом видео зафиксированы последние минуты самолета в воздухе», автор съемки утверждает, что судно идет на второй круг с большими проблемами. «Комсомолка» показала видео авиаэкспертам и узнала ответ на вопрос – запечатлены ли на эти кадрах последние минуты рухнувшего Ан-26.

«ЕГО КОЛБАСИТ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ»

Видео появилось в соцсетях в первый день крушения самолета. Как удалось выяснить «КП», его сняли жители поселка Палана в районе дома № 33 по улице Поротова. На кадрах автор с тревогой комментирует заход судна на посадку.

- Сейчас пойдет на посадку, - сообщает автор ролика. - Чуть-чуть опустился, но его всего прямо колбасит. Сядет или не сядет? Ветер нормальный прям! Первый раз он также (пытался зайти на посадку – прим.ред.). И, скорее всего, там на полосе его начало болтать, он пошел на второй круг.

На кадрах видно, как судно летит в том самом районе крушения самолета. Однако сам автор ролика так и не высказался по поводу того, что именно он запечатлел. Из-за этого видео в некоторых источниках разошлось с пометкой – Ан-26 незадолго до крушения.

«ДАЖЕ ПО ЗВУКУ ДВИГАТЕЛЯ - ЭТО НЕ АН-26»

Однако эксперты, посмотревшие видео по просьбе «КП», уверены, что самолет действительно кружит в районе крушение Ан-26, но это явно не момент самой авиакатастрофы.

Тот самый АН-26 авиакомпании «Камчатского авиационного предприятия» вместимостью 35 пассажиров

- По всем признакам это не Ан-26, а Ил-38 – это сто процентов, - рассказал «КП» командир BOEING-747, пилот 1-го класса Владимир Омельченко. - Во-первых, издалека уже видна копоть от двигателей, даже на малом газе (самолет снижается). Это характерно для движков АИ-20, которые устанавливались на Ан-12, Ан-10, Ан-8, Ан-32, Ил-18, Ил-20, Ил-38. На Ан-26 стоят двигатели АИ-24, от них даже звук совсем другого тембра. Во-вторых, на видео – «низкоплан» с четырьмя двигателями, а Ан-26 – «высокоплан» с двумя. В-третьих, удлинение фюзеляжа, включая характерную антенну на «хвосте» Ил-38 четко просматривается на видео. Как и «борода» в носовой части самолета + антенна сверху.

Что же касается проблем с пилотированием у судна на видео, по словам пилота, это всего лишь комментарий обывателя.

- Комментарии, что «его колбасит», «сядет / не сядет» - это полный бред. Обычный заход на посадку. Автор не имеет представления об авиации, - уверен Владимир Омельченко.

Ил-38 Минобороны принимал участие в поисках Ан-26 Фото: Минобороны РФ

«ОБЫЧНАЯ ПОСКАДКА ИЛ-38»

С выводом, что на кадрах не Ан-26, согласны и другие эксперты.

- Машина на видео явно не пассажирская, не транспортная, - уточнил «КП» генерал-майор авиации Александр Цалко. – Действительно похоже на Ил-38. Ан-26 - точно не он, тут четыре двигателя просматривается (у Ан-26 их два). И близко не похоже на него. Это похоже на Ил-38, просто ракурс видео такой, что впечатления смазываются. Похоже также на Ил-18, но эти машины у нас уже почти не летают – буквально две всего.

Самолет столкнулся со скалой Фото: скрин видео

С мнением экспертов согласен и экс-заместитель министра Гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

- Согласен, это точно не Ан-26, это турбовинтовой самолет (как и Ил-38 – прим. ред.). И что самое главное, тут нормальный заход на посадку, никаких проблем у экипажа нет, - поделился с «КП» Олег Смирнов.

Отметим, что Ил-38 - предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок противника, морской разведки, поисково-спасательных операций.

К слову, именно Ил-38 Тихоокеанского флота вылетел искать пропавший на Камчатке самолет. И на кадрах, как оказалось, запечатлен именно момент поисков пропавшего с радаров Ан-26.

При крушении самолета погибли 26 человек

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