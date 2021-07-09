«Гоблин» и «Красные пингвины»: какие фильмы смотреть в июле. Фото:freepik. com.

Железный занавес пал — наступили лихие 90-е. Предприимчивый маркетолог Стив Уоршоу отправляется в самое сердце загадочной и холодной России — Москву, чтобы устроить большой взрыв в только зарождающейся вселенной постсоветского шоу-бизнеса. И для этого привлекает «армейцев» — хоккейный клуб ЦСКА. Нет, это не сюжет очередного блокбастера, а реальная история — документальный фильм, премьера которого состоялась на сервисе Wink.

Еще один этюд в багровых тонах — уже художественная кинолента «Красный призрак». Зима 41-го — по немецким войскам расползается слух о таинственном советском диверсанте. Словно метель, он появляется из ниоткуда и в одиночку убивает десятки фашистов. Любителям же экзотики понравится «Иччи» — завораживающий хоррор прямиком из Якутии.

Ну а если хотите расслабиться — в цифровой прокат выходит комедия «Папа закодировался». Герой киноленты после «завязки» вдруг узнает, что у него есть жена и дети… Или трогательный комедийный фильм «Сердце и как им пользоваться». Также стоит обратить внимание на переосмысление наследия Ильфа и Петрова в первом эпизоде сериала «Бендер: начало» с Сергеем Безруковым в главной роли. А детям и любителям анимации придется по душе мультфильм от Disney и Pixar «Душа».

В ряду боевиков также пополнение: криминальный триллер «Гнев человеческий» от Гая Ричи теперь доступен в озвучке Дмитрия Пучкова. «Гоблин» также планирует подарить свой голос новому фильму фильм Ильи Найшулера «Никто» с Бобом Оденкирком («Лучше звоните Солу»). Премьера авторского перевода также состоится на сервисе Wink.

Ну а если устали от фильмов, посмотрите концерты фестиваля «Классика на Дворцовой». Выбирайте, что вам угодно и не бойтесь ошибиться. Ведь если фильм не понравился, на сервисе Wink его всегда можно обменять на другой.