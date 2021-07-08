Все на регистрацию: кандидаты в депутаты от партии «Новые люди» подали документы в избиркомы Петербурга

"Новые люди" идут на выборы в парламент Петербурга. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Уже несколько представителей партии «Новые люди» представили в окружные избирательные комиссии документы для участия в осенних выборах. На места в парламенте Петербурга они претендуют и по списку, и по округам.

Номер один в общегородском списке «Новых людей» и кандидат по округу №24 (Пушкинский район) - руководитель компании «Колвей» Дмитрий Павлов. Кандидатом движет желание развивать город в соответствии с современными вызовами.

- Не надо ничего запрещать. И так уже запретили столько, что дальше некуда. Надо развивать. Вообще принцип устойчивого развития должен быть определяющим, - говорит Дмитрий Павлов.

Лидер списка «Новых людей» Дмитрий Павлов.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Следом за бизнесменом в списке «Новых людей» - профессиональный юрист, бывшая судья Уставного суда Ольга Герасина (округ №17, Кировский и Красносельский районы) и председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов (округ №8, Красногвардейский район).

- Я готов отстаивать интересы Петербурга и на региональном, и на федеральном уровне. Приоритеты - вопросы экономической устойчивости и безопасности страны. Наше будущее зависит от молодежи, которой и посвящены многие наши инициативы, - говорит председатель регионального отделения «Деловой России», кандидат в депутаты Дмитрий Панов.

Герасина и Панов также представили свои документы в окружные комиссии. После этого кандидатам предстоит открытие избирательного счета. Всего «Новые люди» выставили кандидатов на выборы в Законодательное собрание в 18 из 25 округов. Каждому из них в округе потребуется собрать около пяти тысяч подписей избирателей. Кроме того, партия уже представила в Горизбирком список кандидатов в депутаты по единому избирательному округу. Теперь для участия в выборах по спискам «Новым людям» необходимо собрать около 20 тысяч подписей петербуржцев.

Кандидаты от других партий и самовыдвиженцы тоже начали процесс выдвижения. Впрочем, пока не все политические объединения определились с претендентами в региональный парламент. Списки кандидатов в депутаты от «Единой России», например, будут утверждены на конференции 9 июля.

Выборы в ЗакС Петербурга и в Госдуму пройдут осенью. Голосование продлится три дня - с 17 по 19 сентября. Помимо «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» на депутатские места будет претендовать и ряд непарламентских партий.