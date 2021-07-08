«Парочку просто смыло»: Аквабайкеры обливают водой петербуржцев на канале Грибоедова

Лихие аквабайкеры хулиганят на каналах, обливая горожан водой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пока прошлогодняя инициатива Смольного о запрете использования маломерных судов, в том числе и гидроциклов, массой до 200 килограммов на Крюковом канале, канале Грибоедова, Мойке, Фонтанке и Екатеригофке не вступила в силу, любители аквабайков продолжают рассекать по центру города, создавая опасные ситуации не только для транспорта, но и для пешеходов на набережных.

- Живу рядом с каналом Грибоедова. В который раз наблюдаю такую картину: компания из нескольких человек на гидроциклах намеренно обрызгивает водой людей, сидящих на спусках или просто прогуливающихся по набережным, - пожаловался в соцсетях один из горожан, - Чтобы вы понимали, вылетающая из данных аппаратов струя сбивает с ног стоящих на спуске людей, а сидящих - просто раскидывает в разные стороны. Только что опять стал свидетелем данного «развлечения»: парочку, сидящую у Львиного мостика, просто смыло, а их стаканчики с кофе и личные вещи раскидало.

ЧТО ГРОЗИТ НАРУШИТЕЛЯМ?

По идее, за такое хулиганство гидроциклистов должны наказывать. Но не все так просто. Например, катание на водном мотоцикле без прав обойдется в 1500 рублей, а использование аквабайка с недействительными номерам - от 300 до 500 рублей.

Но как наказывать тех, кто нарушает запрет на передвижение по узким водоемам вообще неясно. Информацию о каких бы то ни было штрафах за это нарушение в открытом доступе мы не нашли, а собеседники в силовых ведомствах и экперты затрудняются ответить на этот вопрос.

- Насколько я знаю, передвигаться на гидроцикле по каналу Грибоедова запрещено. Это чревато трагедией. Все равно, что мопед врежется в самосвал, плюс - это на воде. Поэтому такая ситуация еще опаснее аварии на дороге, - рассказал представитель ассоциации владельцев малых судов Юрий Набатов.

Навести порядок на реках и каналах очень непросто. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ВСЕМУ ВИНОЙ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

Профессор юриспруденции, доктор юридических наук Эдуард Чайкин рассказал «КП-Петербург», почему гидроциклисты так уверены в своей безнаказанности.

- Нарушителей можно привлечь к ответственности, однако на практике сделать это крайне сложно. Тут не обойтись без видеофиксации. Но это на дорогах у нас отлаженная система: камеры, регистраторы, - а на воде такого нет. Тем более штрафы для гидроциклов копеечные: что за езду без прав, что за другие нарушения выписывают по 300-500 рублей. Поэтому полиция часто закрывает на это глаза, - рассуждает юрист, - Многие вообще ездят без прав, катают туристов и за полчаса зарабатывают суммы, которые окупают вероятные штрафы.

Тем, кто пострадал от действий хулиганов, Эдуард Чайкин советует обращаться напрямую в транспортную прокуратуру. В случае, если заявитель сможет предъявить доказательства, гидроцикл хулигана могут отправить на штрафстоянку.

К слову, некоторых нарушителей все же удается призвать к ответу. В Комитете по транспорту Петербурга «Комсомолке» рассказали, что подобные ситуации с аквабайкерами происходят регулярно. Так, в 2018 году зафиксировали 30 нарушений, в 2019-м - 12,в 2020-м - 16.

И если в прошлом году на штрафстоянку отправили 12 гидроциклов, то в этом уже 17. Статистика позволяет сделать вывод о том, что число правонарушений с аквабайками продолжает расти, - отметили в Комитете по транспорту.