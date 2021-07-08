Новые ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге с 13 июля 2021 года: Запрет зрителей на стадионах и ограничение для массовых мероприятий

В Петербурге ввели новые коронавирусные ограничения с 13 июля 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидситуация в Северной столице ухудшается с каждым днем. Новые ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге введут 13 июля 2021 года. Соответствующее распоряжение в четверг, 8 июля 2021 года, подписал губернатор Александр Беглов. Рассказываем, что изменится в городе.

- С 13 июля запрещается проводить любые массовые мероприятия с присутствием более 75 человек. Важно, что это не касается культурных и зрелищных мероприятий, который проводятся в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию с комитетом по культуре. Исключение распространяется и на спортивные и физкультурные мероприятия, проводимые по согласованию с комитетом, - пояснили в Смольном.

При этом для разрешенных мероприятий тоже появились новые требования. Так, в театры и концертные залы нельзя пускать более 1,5 тысячи зрителей, наполняемость цирков уменьшится с 75% до 50%, в спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Поэтому больше никакого футбола на стадионе.

- Спортсмены, тренеры, судья и иные лица, обеспечивающие проведение спортивных и физкультурных мероприятий, должны иметь либо отрицательный ПРЦ-тест, сделанный не более чем за 3 дня до дня проведения мероприятия, либо сертификат о вакцинации, - добавили в Смольном.

Прогулки по рекам и каналам теперь тоже ограничат. Наполняемость катеров, "трамвайчиков" и другого водного транспорта, который осуществляет пассажирские перевозки, должна быть не более 50% от количества имеющихся мест. И на них запрещены концерты или иные мероприятия.

Все остальные ограничения продлеваются по 16 августа.