Погода на выходные 10 и 11 июля 2021 года в Санкт-Петербурге: Новые температурные рекорды и грозы

Погода в выходные 10 и 11 июля в Петербурге будет экстремально жаркой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аномальная жара уже вторую неделю держится в Северной столице, дав передохнуть горожанам всего несколько дней. Температура продолжает подниматься, а петербуржцы искать способы, как бы охладиться. Но впереди конец недели, поэтому рассказываем, какой будет погода на выходные 10 и 11 июля 2021 года в Санкт-Петербурге.

- В пятницу и субботу вдоль Ленинградской области будет перемещаться атмосферный фронт, поэтому начнутся кратковременные дожди, - рассказал "КП-Петербург" ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Если быть точнее, вероятно, что 9 июля петербуржцев порадуют грозы, а уже 10 июля пройдет небольшой дождь. Однако, как пояснил синоптик, на температуру это повлияет мало.

- Температура воздуха 10 июля поднимется до 31-33 градусов жары. Возможно даже обновление очередного рекорда, - отметил Леус.

В воскресенье, 11 июля, уже никаких дождей не стоит ждать. В городе будет солнечно и немного, если можно так сказать, прохладнее - около 30-31 градуса выше нуля.

Что касается того, когда же придет похолодание, то пока синоптики затрудняются ответить. До середины месяца дождей ждать не стоит, а температура воздуха продолжит держаться выше 30 градусов.

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