Петербург вошел в пятерку городов с самым быстрым мобильным интернетом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Компания Ookla подвела итоги масштабного исследования по качеству мобильного интернета в России. Сравнивали разных операторов в разных городах страны. Более 1,4 млн пользователей смартфонов установили на свои устройства приложение Speedtest. На основании 7 млн замеров выяснилось, что самый быстрый интернет у компании МегаФон.

Лидерство держит Москва: средняя скорость скачивания составила 48,85 Мбит/с. На втором месте Новосибирск с показателем 43,03 Мбит/с. Петербург же занимает лишь четвертое место. Однако благодаря развитию сети, мобильный интернет МегаФона становится быстрее: за год среднюю скорость скачивания удалось поднять с 26,06 Мбит/с до 33,19 Мбит/с.

- МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд, — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. — За это время общий объем мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65% трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы. Все это мы учитываем как при развитии сети, так и в разработке тарифов и опций. Наши абоненты не только сами пользуются мобильным интернетом на максимальных скоростях, но и могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет со смартфона своим друзьям и близким.

Основной упор компания делает на строительство вышек связи вне крупных городов: с начала года оператор возвел или модернизировал почти 2 тысячи объектов. Так что интернет от МегаФона не только быстрый, но и надежный — сигнал не пропадет даже вдали от Петербурга.