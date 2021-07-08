«Вытащили меня»: Госпитализированный с коронавирусом актер Александр Дьяченко пошел на поправку

Александр Дьяченко поправляет здоровье в родной Северной столице, хотя давно живет в Москве. Фото: www.instagram.com/antigoalex

Звезду фильма «Брат-2» и сериала «Мажор», музыканта группы Antigo Александра Дьяченко чуть меньше двух недель назад госпитализировали с диагнозом COVID-19 в Мариинскую больницу в Петербурге. О том, что артист подхватил коронавирус, стало известно в конце июня. Ранее он рассказывал «КП», что первые симптомы болезни почувствовал, когда ехал вместе с мамой в поезде из Москвы в город на Неве. Несколько дней Дьяченко лечился дома по рекомендациям друзей-врачей, но когда понял, что никакого результата нет, поехал в Мариинскую больницу.

У актера начался цитокиновый шторм. Он уверял, что хорошо дышит, но чувствует себя неважно. Однако, вскоре Дьяченко перестал выходить на связь: на звонки не отвечал, да и в соцсетях новых постов не появлялось. Оказалось, что целую неделю врачи боролись за его жизнь.

Александр Дьяченко настроен оптимистично и благодарен всем, кто его поддерживает в такой непростой период. Фото: www.instagram.com/antigoalex

- Еще не очень дышу, но [жить] буду. Страшные сумерки. День за сто. Свои десять я не хочу помнить, но уже не забуду, - написал в своем Instagram Александр Дьяченко. Публикацию он посвятил своему другу – режиссеру Сергею Лялину, который не смог справиться с болезнью. - Я знаю, как забирало тебя. И тех, кто был за стенами от меня справа и слева. Я спросил вчера, как получилось, что вернулся. Ангелы в белом сказали: «Чудом».

О том, что состояние актера улучшилось, он сам подтвердил корреспонденту «КП».

- Вытащили меня, наконец. Слава Богу, и замечательным людям в белом, - признался Александр Дьяченко.

P.S. «Комсомолка» передала артисту в больницу гостинец – фрукты и книгу о Юрии Гагарине. Мы желаем артисту скорейшего выздоровления.

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