Антикризисный план «Родины»

Кандидаты в депутаты обсудят социально-экономическую ситуацию в стране.

В 2021 году в нашей стране пройдут масштабные выборы сразу на нескольких уровнях власти: муниципальном, региональном и федеральном.

Федеральный список партии «Родина», текущую социально-экономическую ситуацию в стране, а также какие меры необходимо предпринять для выхода страны из кризиса, в эфире программы «Голос Родины» на радио «Комсомольская правда» обсудят экономист, кандидат из федерального списка ВПП «Родина» в Государственную Думу Михаил Хазин и руководитель регионального отделения ВПП «Родина» в Ленинградской области, кандидат из федерального списка партии в Государственную Думу Валерий Шинкаренко.

Эфир состоится в пятницу, 9 июля 2021 года, в 13:00 по мск. Вопросы спикерам можно задавать в комментариях к анонсу и в чате трансляции. Присоединяйтесь!