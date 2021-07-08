«Врачи болеют, на приеме сидят травматологи и стоматологи»: Первый заместитель председателя комздрава рассказал, почему возникают очереди в пунктах вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге в последние несколько дней стала невероятно востребованной. Фото: Артем КИЛЬКИН

Проблема с очередями и сложностями записи в пункты вакцинации от коронавируса в последнее время стала одной из самых актуальных для Петербурга. Спрос многократно превышает предложение – отсюда неудобства и даже скандалы. Почему так происходит, и что с этим делать, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

- Есть определенная процедура, - уточнил Андрей Сарана. - Человек должен прийти, пройти осмотр терапевта, получить допуск, получить укол, потом еще какое-то время посидеть, пока за ним будут наблюдать. На все это нужно время, и это следует понимать.

О том, как власти решают проблему, в эфире радио "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" (92,0 FM) сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Фото: Артем КИЛЬКИН

Проблема, по словам первого заместителя председателя комздрава, еще и в том, что в прививочных пунктах сейчас наблюдается острая нехватка специалистов. На дворе – разгар эпидемии, врачи и медицинский персонал или заняты на основной работе или болеют.

- У нас сейчас в прививочных пунктах людей нередко осматривают непрофильные специалисты, - констатирует Андрей Сарана. – Травматологи, стоматологи. Это не является нарушением – они все перед тем, как получить допуск, проходят специальные тридцатишестичасовые подготовительные курсы. Но это наглядно свидетельствует о том, что ситуация в городе очень непростая. У нас есть мощности, у нас есть вакцина. Не хватает только рабочих рук.

Андрей Сарана напомнил также, что какое-то – причем весьма продолжительное – время только открывшиеся прививочные пункты стояли полупустыми.

По словам Андрея Сараны, главная причина очередей - нехватка рабочих рук. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Один пункт мог принять в день, скажем, пять человек, - уточнил первый заместитель. – Конечно, я не говорю, что это люди виноваты, которые туда не шли. Но факт остается фактом. Сейчас у нас ажиотажный спрос. Но от того, что кратно, в десятки раз, выросло количество желающих сделать прививку, не стало больше врачей и медсестер. А те, что есть, работают буквально на пределе. Мы запрашивали статистику – одна медсестра в одном прививочном пункте может делать в деньг по 70-80 уколов. Это шесть человек в час, один человек в десять минут. Это очень много.

Тем не менее, отметил Андрей Сарана, комитет по здравоохранению сейчас работает над тем, чтобы привлечь новых специалистов и нарастить уже имеющиеся мощности. В частности, обсуждает открытие нового прививочного пункта похожего по размерам и пропускной способности на тот, который недавно организовали в московском Гостином дворе. Точно местоположение нового пункта и его формат пока что держатся в секрете.