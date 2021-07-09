Новая прима-балерина Мариинского театра Олеся Новикова: «После спектакля покупаю пирожные и с удовольствием их уплетаю»

Олеся Новикова в 2002 году окончила Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой. После учебы ее приняли в труппу Мариинского театра. Фото: Полина ШАНДРАК

В конце июня Мариинский театр впервые за шесть лет дал статус примы-балерины. Ей стала коренная петербурженка, 37-летняя Олеся Новикова. Она в труппе уже 19-й сезон и за это время исполнила практически все балетные партии, которые есть в репертуаре знаменитого театра. Ее знает и ценит не только петербургская публика, но и зрители «Ла Скала» и Римской оперы.

Артистка побывала на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) и рассказала о своем новом статусе.

Олеся коренная петербурженка. Фото: instagram.com/olesyanovikova_fans

«СВЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕ МОЕ»

- Что поменялась, после того как вы стали примой-балериной?

- Пока не знаю. Наверное, зарплата станет выше. Увеличится количество спектаклей, которые мне будут давать в месяц.

- Ваш муж Леонид Сарафанов - премьер Михайловского театра. Вы теперь король и королева. Нормально чувствуете себя в этом статусе?

- Так как мы делим разные сцены, нам очень легко в этом плане.

- Вы и ваш муж совершенно не производите такого впечатления, наоборот, кажетесь скромными и интеллигентными.

- Спасибо, мне кажется, что это высшая похвала.

- А вы интроверт или экстраверт?

- Мне кажется, в нас всех есть и то и другое. Бывают такие периоды, когда хочется гнездоваться. Это нормально. Легко ли я завязываю контакт с людьми? Ой, нет. Я всегда в стороночке, не иду в гущу. Какие-то светские мероприятия - это, скорее, тоже не мое.

- Кто-то из великих сказал: «Это неправда, что балерины желают друг другу упасть, получить травму, потерять роль... Одна балерина может желать другой балерине только одного - смерти». Это правда?

- Думаю, у нас дым пониже и пожиже. Времена меняются.

У Олеси трое детей. Фото: instagram.com/olesyanovikova_fans

«ВОЗМОЖНО, ПРИДЕТСЯ ПОЙТИ НА ПОДВИГ»

- Вы не с первого раза поступили в Академию русского балета имени Вагановой. В чем была причина?

- Дважды. Это чудо, что я поступила. Удивляюсь, что не махнула рукой. Понимаю, что в первый раз у меня не хватало данных. Однако я задалась целью, занималась сама без педагогов и поступила!

В первом классе было очень много девочек. Практически тем же составом дошли до конца. Понимаете, балет - это такое искусство, вкус к которому приходит спустя время. Первые годы было очень тяжело учиться: монотонность, постоянная боль, все время себя заставляешь. В третьем и четвертом классе появилась любовь к тому, чем я занимаюсь. Тогда лучше всего проявился характер, а он нужен, чтобы достичь результата. Нужно дерзать и не бояться сделать шаг. Возможно, пойти на подвиг. Без этого никак.

- Родители поддерживали?

- Мне говорили: «Куда ты идешь? Зачем? Это тяжелый труд, остановись! Но если хочешь - попробуй!» (Смеется.) Можно сказать, что поддержка была.

- Считается, что ленинградская балетная школа отличается от московской.

- У нас разное понимание того, как должно быть красиво, со вкусом, достойно и благородно.

- По рассказам других балерин складывается впечатление, что это школа не для слабых: очень жесткий подход в обучении.

- Педагогу нужно быть жестким, а балеринам чувствовать сильную руку, которая тобой руководит, иначе ты расползешься. Нас никто не обижал и не лупасил, но в тоже время была дисциплина, которая нам помогала.

- Вы эмоциональный человек? Плакали, если что-то не получалось?

- Самые главные часы в академии - урок классического танца. Иногда бывало такое, что нервы не выдерживали, и когда урок отменялся, то мы рыдали от счастья. Представляете, какой был эмоциональный накал?!

- Никогда не жалели о своем выборе?

- Нет. Я считаю, что это прекраснейшая профессия во всех отношениях. Понятно, что тяжелая: много физической нагрузки, внешне все должно быть выполнено красиво, нужно находиться в образе, думать о партнере. Как говорит мой педагог: «В балетной профессии все вопреки». Ты вышел на сцену и тебе мешает костюм, свет, яркий фонарь, что ты не можешь глаза поднять. Постоянно приходится бороться с собой. Спектакль - это битва. Было дело, когда с температурой выходила. Неприятно, конечно.

Вместе с супругом Леонидом Сарафановым. Фото: instagram.com/olesyanovikova_fans

« МУЖ ЛУЧШЕ ВСЕХ ПОНИМАЕТ МЕНЯ»

- У вас трое детей. Алексею 11 лет, Ксении 7, Александру 5 лет. Как вы решились на троих?

- Совместное решение с мужем. В одну сторону смотрим.

- Не было страшно, что за это время что-то потеряете?

- Мне было нечего терять. На работе хватало рутины, и, как артистической натуре, мне хотелось новых ощущений, чтобы появились новые эмоции. Поэтому я с большим удовольствием уходила и возвращалась.

- А страхи из-за веса?

- Особо худой я никогда не была. Сейчас постоянно сама с собой борюсь. Чуть-чуть переела, и все. Я знаю свои недостатки, и если нормально поем, то вся физическая нагрузка накануне перейдет в ноль.

- А как вы восстанавливались после трех беременностей?

- Не так уж тяжело. Однако есть и то, чем я заплатила. Если раньше ногу поднимала вперед выше, прямо к носу, то теперь еле-еле на 90 градусов, но что поделать. Не в этом счастье!

- С мужем о работе говорите?

- Да. И спорим. У нас абсолютно противоположные взгляды. Всегда ни о чем не договариваемся, машем друг другу рукой. Соримся ли по поводу работы? И такое бывает.

- Вы же вместе танцевали.

- Да, он лучше всех понимает меня: куда поставить, где подтолкнуть. В этом плане он идеальный партнер. Однако с другой стороны, на репетициях часто бывает, что позволяешь себе сказать то, что другому бы не сказала. Бывают неприятные ситуации: хлопанье дверями и пощечины у некоторых. Очень эффектно.

- Дети не собираются пойти по вашему тернистому пути?

- Старший уже пошел, младшего тоже собираемся отдавать. У дочери нет данных и желания. Она больше спортом увлечена. Сейчас все пробует. Больше всего ей нравится висеть на турнике, кататься на роликах.

Олеся и Леонид, хоть и работают в разных театрах, немало вместе выступают. Фото: instagram.com/olesyanovikova_fans

«НА ПЕНСИИ МОГУ И КРУАССАНЫ ПРОДАВАТЬ»

- Рано или поздно вы выйдете на пенсию. Будете продолжать стоять у станка?

- Она уже не за горами. Мне до пенсии год-два. Думаю, буду. Это уже необходимость. Как говорит мой педагог, «тело попросит».

- Осознаете, что это уже скоро наступит?

- У меня еще есть время. Нормально к этому отношусь и восхищаюсь теми, кто так смело заканчивает карьеру, просто уходит и все. Наверное, это очень тяжело. Главное, чтобы было куда уходить.

- А чем планируете заниматься?

- Хочу себя попробовать в качестве педагога-репетитора для артистов, если буду им нужна. Не рассматриваю себя как педагога учебного заведения. В принципе могу и круассаны продавать. Хотя там ноги очень сильно устают к концу дня.

- Какая ирония. Думаю, что вы бы мечтали добраться до круассанов в свободном доступе, не имея необходимости постоянно держать себя в форме.

- Это ловушка, конечно. После спектакля покупаю себе пирожные и с удовольствием их уплетаю.

- Как к этому относится супруг?

- С умилением, конечно. Однако стараюсь лишний раз не переедать!