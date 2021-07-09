Партия «Новые люди» нашла претендента на пустующее кресло председателя комитета в Смольном

Эколог и муниципальный депутат Павел Брагин предложен в качестве главы комитета Смольного. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Эколог и муниципальный депутат Павел Брагин мог бы возглавить петербургский комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Такое кадровое предложение Смольному сделало региональное отделение партии «Новые люди».

- Сейчас комитет по природопользованию работает без председателя. Мы предлагаем своего кандидата на этот пост - эколога Павла Брагина. Другие партии тоже могут предложить своих представителей. Мы за открытый конкурс на такую важную для Петербурга должность, - сообщил зампред партии «Новые люди» Александр Даванков.

Павел Брагин - муниципальный депутат в Ульянке и председатель Северо-Западной Экологической Ассоциации. Ранее он добился того, чтобы аэропорт Пулково перестал загрязнять химикатами речку Новую в Кировском районе Петербурга. На его счету есть и другие экологические проекты. Этой осенью Брагин намерен побороться за голоса избирателей на выборах в Законодательное собрание и Госдуму. Однако кандидат в депутаты отметил, что обсудил с коллегами из партии «Новые люди» возможность ухода в исполнительную власть.

- Понимаю, что тогда мне придется снятся с выборов. Но на посту главы комитета я мог бы сделать многое, например, заняться решением проблемы городских свалок. Этот вопрос нужно качественно проработать, закрыть навсегда, - отмечает Павел Брагин.

Место главы комитета по природопользованию вакантно со 2 июля. Прежний руководитель ведомства Денис Беляев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Обязанности председателя временно исполняет Александр Кучаев. Одной из причин ухода Беляева называют как раз провальную ситуацию с реализацией мусорной реформы в Петербурге.

Напомним, выборы в ЗакС Петербурга и в Госдуму состоятся 17-19 сентября 2021 года. Политические партии активно включаются в предвыборную гонку. Списки кандидатов в депутаты в Горизбирком уже представили партии «Новые люди», «Родина», «Партия социальной защиты». Для участия в выборах им предстоит собрать примерно 20 тысяч подписей избирателей, а также по пять тысяч - для регистрации кандидатов в одномандатных округа. Через этот фильтр пройдут также «Зеленые», Партия пенсионеров, РПСС, а также все пока не представленные в ЗакСе объединения. Общегородской список «Новых людей» возглавляет предприниматель Дмитрий Павлов, второй номер - юрист, бывшая судья Уставного суда Ольга Герасина, третий — председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

Некоторые партии еще не определились с кандидатами на петербургских выборах. Так, списки еще предстоит утвердить «Единой России» и Партии Роста.