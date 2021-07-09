Мороженое для медведей, новая стрижка для альпак: Как животные Ленинградского зоопарка переживают аномальную жару

Белая медведица - настоящая звезда Ленинградского зоопарка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У альпака – новая стрижка, у белой медведицы – мороженое на обед, а овечки по утрам принимают освежающий душ. Так обитатели Ленинградского зоопарка спасаются от аномальной жары. Пока температура бьет очередные рекорды, а петербуржцы изнывают в душных офисах, зверятам можно только позавидовать. Вольер с водоплавающими птицами напоминает настоящий курорт – лебеди, пеликан, кряквы, уточки отдыхают у своих водоемов. Тянутся поближе к живительной влаге и сами посетители зоопарка: настоящий ажиотаж у бассейна медведицы Хаарчааны. Она веселит народ своими задорными играми и прыжками в прохладную воду. Но иногда все-таки прячется передохнуть в тень – в свой домик. За температурой в нем, к слову, сотрудники зоопарка особенно следят в жару.

Игры в воде спасают от жары белую медведицу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Есть животные, которым мы уделяем особое внимание в такую погоду – это, безусловно, северные животные – белый мишка и северные олени, – рассказала «КП-Петербург» Елена Ситникова, начальник отдела по связям с общественностью Ленинградского зоопарка.

Лоси обожают "купаться" под душем в жару. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для Хаарчааны, например, готовят ее любимое летнее лакомство. Это мороженое по специальному рецепту – овощи, фрукты или рыба, которые заливают водой и замораживают. А вот северные олени в жару предпочитают отдохнуть на влажном песке, который для них постоянно поливают. Под душем, кстати, они стоять не любят. А вот их родственники лоси – наоборот, с нетерпением ждут сотрудников зоопарка со шлангами и «душем».

Водные процедуры по расписанию - даже для венценосных голубей! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Мы подстраиваемся под предпочтения каждого животного. Например, у страуса эму автоматический полив работает круглосуточно – он очень любит гулять под струями воды, – добавляет Елена Ситникова. – И, конечно, у каждого есть убежище с тенью. Под прямые солнечные лучи в такую жару никто не хочет идти – даже тропические животные стараются пережидать ее в тени.

Каждый день всем обитателям зоопарка, кто любит водичку, устраивают душ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Действительно, многих «звезд» зоопарка посетителям приходится дожидаться: прячутся жирафы, обезьянки и кенгуру. Зато с такой радостью и дети, и взрослые наблюдают за плавающими уточками и выдрами!

Пеликану у воды тоже завидуют посетители. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Все, кто связан, с водой, – конечно, находятся у воды. А всех остальных мы ежедневно проливаем, устраиваем «душ». Особенно это хищные птицы. И те животные, у кого есть теплая шерсть, – добавляют сотрудники зоопарка.

Альпака "скинула" шерсть, и теперь жара ни по чем! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И, кстати, про стрижку у альпака – вовсе не шутка. Все семейство красуется в новом имидже: красавцев побрили, ведь так им легче справиться с жарой.