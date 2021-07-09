Папа может: Мужчину на гироскутере с детской коляской заметили на проезжей части в центре Петербурга

Современный отец на гироскутере с детской коляской проехал по проезжей части в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

В центре Санкт-Петербурга заметили супер-современного папу. Вечером в четверг, 8 июля 2021 года, пользователи соцсети опубликовали видео с мужчиной на гироскутере и детской коляской. Казалось бы, отец просто быстро и удобно передвигается по городу. Но очевидцев возмутило то, что мужчина ехал по проезжей части вместе с потоком машин.

- Современный папа. Веря, что его не собьют автомобили, мужчина провез младенца в коляске по центру города, стоя на гироскутере, - рассказали очевидцы.

На кадрах мужчина переезжает реку Фонтанку по Измайловскому мосту. Стоит отметить, что он соблюдает все правила дорожного движения, следя за светофорами и поворачивающими машинами. Проехав мост, современный папа продолжил движение по проезжей части Вознесенского проспекта.

- Папа может, - пошутили некоторые пользователи соцсети.

Но далеко не всем было до смеха. Многие петербуржцы разразились грозной тирадой о том, в какую опасность мужчина ставит жизнь ребенка.

- Даже то, что он на гироскутере, не дает ему право возить ребенка по проезжей части.

Другие же пользователи сети и вовсе усомнились, что в коляске есть ребенок.

- Коляска видимо пустая. Либо за продуктами ездил, либо тикток снимает, - предположили горожане.

Добавим, что на видео действительно не видно, есть ли ребенок в коляске или нет.