Расчленили пилой, жгли тело в печке, выкинули останки в колодец: женщину и троих мужчин отдали под суд в Новгородской области за жестокое убийство односельчанина

Убитого жителя Новгородской области пытались сжечь в печке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственное управление СК России по Новгородской области завершило работу с делом о жестоком убийстве жителя поселка Неболочи Любытинского района. 15 мая 2020 года его до смерти избили четверо собутыльников. Чтобы скрыть следы преступления, тело они пытались сжечь в печке.

- По версии следствия, обвиняемые находились в одном из домов поселка Неболочи. Они пригласили в гости знакомого мужчину, с которым во время распития спиртного, произошел конфликт. Женщина начала бить гостя ремнем, остальные обвиняемые, вооружившись ножкой от табурета, металлическим совком, трубкой от пылесоса, присоединились к избиению. После чего один из обвиняемых нанес жертве множественные ножевые ранения, - сообщает пресс-служба управления Следкома по Новгородской области. - Желая скрыть убийство, двое из обвиняемых ножовкой расчленили труп убитого и попытались сжечь в печи, но, увидев, что части тела не горят, вытащили их и выкинули в колодец напротив дома.

Долгое время преступление оставалось никому не известным. Однако позднее один из подельников рассказал о произошедшей расправе знакомому, а тот пошел в полицию. Чтобы найти убийц и вывести их на чистую воду, сыщики прибегли к помощи кинологов.

- Установить местонахождение подозреваемых удалось с привлечением служебно – розыскной собаки кинологической службы УМВД России по Новгородской области по кличке Вервольф, - отмечают в СК.

Сейчас дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, передано в суд. Обвиняемым грозит вплоть до пожизненного заключения.