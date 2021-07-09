«Нам стало скучно»: Настя Ивлеева снова намекнула на расставание с Элджеем

Не смотря на слухи о расставании, Ивлеева поздравила мужа с днем рождения. Фото: соцсети

Фанаты Насти Ивлеевой и Элджея снова негодуют, неужели их звездный брак все же распался. Накнануне пара вновь намекнула на разрыв отношений. Блогерша неоднозначно высказалась в адрес рэпера, а тот посвятил супруге песню, в которой есть строчки «Я больше не твой».

Но сначала Настя Ивлеева всех обрадовала, выложив совместную фотографию с мужем Алексеем Узенюком (настоящее имя певца – прим.ред.), и поздравив его с днем рождения.

- С днюхой, sayonaraboy. Совсем взрослый стал, - написала телеведущая в Instagram, прикрепив милые совместные фотографии.

Поклонники были в восторге, ведь семейная пара уже несколько месяцев не делилась совместными снимками, а на публике и вовсе не появлялись очень давно. Элджей не пришел на примеру фильма о блогерах, участником которого была Ивлеева. Инста-дива также съехала из их общего загородного дома. Но после поста появилась надежда на воссоединение. Правда, через несколько часов блогерша оставила неоднозначную сторис.

Спустя несколько часов блогерша поделилась не однозначной сторис. Фото: соцсети

- Нам стало скучно, просто неинтересно, - написала Ивлеева.

Те же строчки в новой песне Элджея, которую он выпусти 8 июля в день своего рождения.

- Но нам стало скучно, больше неинтересно, ну и всё на этом закончили. Я больше не твой, - поется там о девушке, которая снималась в рекламе газировки и чипсов.

К слову, Настя Ивлеева недавно стала лицом двух известных брендов чипсов и газированного напитка.

Напомним, Настя Ивлеева и Элджей поженились летом в 2019 году. Телеведущая взяла фамилию мужа и стала Узенюк. Весной 2021 блогерша перестала носить обручальное кольцо.