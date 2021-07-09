"Это наша общая вина": Дзюба поблагодарил Черчесова, уволенного с поста тренера сборной России по футболу

Дзюба поблагодарил Черчесова за годы тренерства в сборной России Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Футболист Артем Дзюба поблагодарил Станислава Черчесова за годы, которые он был тренером сборной России по футболу. Станислава Саламовича отстранили от должности, которую он занимал с 2016 года. В пятницу, 9 июля 2021 года, нападающий "Зенита" и игрок сборной написал прощальный пост в своем Instagram.

- Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на ЕВРО, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере, - написал Дзюба.

Сборная России вылетела с ЕВРО-2020 21 июня после матча с Данией, проиграв сопернику 1:4. Только в одной из трех игр наша сборная все же смогла одержать победу. Матч с Финляндией закончился со счетом 1:0 в пользу России.

Напомним, что Черчесов возглавлял сборную России с 2016-го. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира 2018 года. В ЕВРО-2020 Россия заняла последнее место.

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