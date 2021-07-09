Думскую башню откроют для посетителей в сентябре 2021 года

Думскую башню откроют к 30-летию переименования Ленинграда в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Современный мультимедийный культурный центр появится в здании бывшей городской думы, на Думской улице 1-3. Кроме того, для посещения будет открыта и сама Думская башня. Об этом заявил председатель Комитета по культуре Петербурга Борис Пиотровский.

- Сегодня в городе есть нехватка современных многофункциональных площадок, где были бы представлены разные виды искусства. Такой мультимедийный культурный центр и должен появиться на Думской. В ближайшее время мы утвердим его концепцию и приступим к работам. Здание будет закреплено за центром музыкальной культуры «Чайковский», - написал Пиотровский на своей странице ВКонтакте. - Реставрация займет время, но уже 6 сентября мы откроем для посещения Думскую башню.

Новая видовая точка появится в Петербурге к осени. Фото: vk.com/bpiotrovsky

Открытие башни будет приурочено к 30-летию возвращения Ленинграду исторического имени Санкт-Петербург. Возможность посмотреть на Невский проспект с архитектурной доминанты центра города, станет подарком петербуржцам. Будет ли это платным, или бесплатным, пока не уточняется.

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