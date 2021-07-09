Нужна полиция нравов: Милонов предложил наказывать за «откровенные» наряды на улицах Петербурга

Что допустимо на пляже, то неприлично для города. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат Госдумы Виталий Милонов обиделся за родной Петербург. Его возмутили полуголые парочки и отдельные горожане, снявшие с себя лишнее из-за жары. В Северной столице, несмотря не ее «северность», который день термометр показывает за +30. Формой одежды у горожан стали шорты и футболки, а у девушек - короткие прозрачные платья. Но не они стали причиной гнева парламентария, а те, кто позволяет себе гулять по городу топлесс, то есть без верха.

- Петербург является городом-музеем и не может себе позволить жлобов с голым торсом, в труселях, сланцах, которые наполняют наш город летом, - заявил депутат в эфире радио «Комсомольская правда» 97,2 FM. - Есть нормы приличия. Внешний вид - часть культуры, которая существует в обществе. Когда полуголые тела с пивасиком сидят и потеют, ничего хорошего в этом нет.

Депутат заявил, что не хочет смотреть на «оголенные животяры» Для этого - отдыха без лишней одежды - есть пляж, там можно и загорать и купаться.

- Почему улицы должен наполнять агрессивный жлобизм? Разве мы не должны воспитывать людей, разве это не является функцией общества? Жарко - надень легкую рубашку, но ходить голым никуда не годится. В Петербурге никогда не было этой традиции. И вдруг откуда-то вылезли эти граждане с «семками на кортанах», - возмутился Милонов

По словам депутата, в плавках и шлепанцах можно гулять в деревне, в сельской местности, но никак не в 5 -миллионном мегаполисе. На то он и культурная столица. Парламентарий допустил даже введение полиции нравов. Такая идея ведущего радио «КП» Михаила Антонова не показалась народному избраннику избыточной.

- А почему нет? Почему мы беспокоимся, что отдельные нормы приличия соблюдаются, а другие - не соблюдаются? В Большой театр же нельзя пойти в спортивных штанах! А если ему завтра понадобится нужду справить где попало? И он потом на вас еще «гавкать» будет в соцсетях, что ему что-то где-то запрещают, отмечает Милонов.

С другой стороны, никто не собирается мерить длину юбок линейкой. Речь идет лишь об общепринятых нормах поведения, таких, как ношение верхней одежды и обуви, а не шлепанцев в общественных местах.

Впрочем, пока идеи депутата никакого осязаемого вида не имеют. Но в дальнейшем Милонов не исключает внесения поправок в административный кодекс, где за излишнюю наготу на улицах был бы предусмотрен штраф.