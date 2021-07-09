Памятник рассыпается, цена реставрации растет: Конюшенное ведомство попало в бюрократическую ловушку

Конюшенное ведомство рассыпается, а инвестора все нет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока фан-зона Евро-2020 на Конюшенной площади принимала болельщиков, за цветастыми баннерами были скрыты руины памятника архитектуры петровской эпохи. Футбольные баннеры повесили поверх прежних, оставшихся еще со времен Чемпионата мира 2018 года, а само Конюшенное ведомство превратили в склад стройматериалов.

ИЩИТЕ ИНВЕСТОРА

Сейчас о былом величии Конюшенного ведомства напоминает разве что храм Спаса Нерукотворного, который сохранился лучше всего. Но часть построек во внутреннем дворе разрушена чуть ли не до основания: руины успели зарасти молодыми деревьями. Намертво заколочено большинство окон и дверных проемов.

Зайдя внутрь со стороны набережной Мойки, мы оказались в длинном коридоре, который украшают остатки оригинальной лепнины. Полы либо отсутствуют, либо настолько покрыты пылью и грязью, что кажутся земляными. В углах валяется строительный мусор. По стенам ползут трещины толщиной в палец.

За красивым банером - разруха. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В период с 2017 по конец 2020 года за консервацию комплекса отвечал Музей истории Санкт-Петербурга, однако несколько месяцев назад здания передали на баланс Агентства по развитию имущественного комплекса Петербурга, подведомственного Комитету по охране памятников (КГИОП). Судя по информации на портале государственных закупок, новая управляющая организация никаких работ по консервации пока что не приводила.

В комитете рассказали, что город, у которого нет денег на сохранение архитектурного ансамбля, с 2017 года рассматривает возможность передачи комплекса инвесторам. Но, чтобы это произошло, необходимо заключение комиссии, которая установит объем вложений. Пока сумма не будет подсчитана, инвестор вряд ли сможет взяться за реализацию своего проекта.

Однако с технической экспертизой в Смольном не торопятся. Ведь она тоже стоит денег. Получился замкнутый круг.

Желающих восстановить историческое здание пока не нашлось. Фото: Артем КИЛЬКИН

РУКИ СВЯЗАЛА БЮРОКРАТИЯ

Еще в апреле этого года в прессе стали появляться статьи о том, что памятником заинтересовался крупный московский олигарх. Его компания планировала арендовать комплекс на 49 лет по программе «Рубль за метр». Но на эти публикации незамедлительно отреагировали представители петербургской интеллигенции. Деятели культуры посчитали, что бизнесмен превратит 300-летний памятник архитектуры в продуктовый рынок, и написали открытое письмо Владимиру Путину.

Чуть позже в списке вероятных инвесторов начали фигурировать фамилии крупных бизнесменов из Петербурга. Но, вопреки заявлениям КГИОП, в Комитете по инвестициям сообщили, что ни один инвестор официально к ним так и не обратился.

- За все время к нам поступило в 2019 году только одно предложение, которое в дальнейшем было отклонено. Сейчас Комитет рассматривает различные инвестиционные механизмы, с помощью которых комплекс Конюшенного ведомства можно будет приспособить для современного использования, - сообщили в Комитете по инвестициям.

В ведомстве подтвердили, что механизм передачи объектов девелоперам можно будет определить лишь после оценки состояния комплекса. Выходит, что пока этого не случится, руки у инвесторов будут связаны. Повесят новый баннер третьим слоем - и дело с концом.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- С начала простоя стоимость реставрации Конюшенного ведомства выросла в полтора-два раза, и она продолжает увеличиваться с каждым годом,а значит, претендентов будет оставаться все меньше. Основная угроза архитектурному ансамблю заключается в постоянных протечках. Из-за них трескаются стены и осыпается лепнина, которой украсили Конюшенное ведомство во второй половине XIX века. Для меня самого остается загадкой, почему власти до сих пор не сделали все возможное для передачи зданий инвесторам, - рассказал «Комсомольской правде» заместитель председателя Совета культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга Михаил Мильчик.