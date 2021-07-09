Не спускаться в метро и не носить маску с клапаном: Кандидат биологических наук рассказал, как не заразиться коронавирусом в разгар аномальной жары

Людей в масках в последнее время на улицах Петербурга становится все меньше. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Бог явно не любит Петербург: мало было нам эпидемии, бушующей со страшной силой, так еще и на город свалилась жара под +30 градусов и выше. Сочетаются ли между собой эти два явления, и не вызовет ли зной новый скачок заболеваемости – выясняла «Комсомольская правда».

ТОЛПА ТОЛПЕ РОЗНЬ

О том, что жара и коронавирус уживаются друг с другом даже слишком хорошо, на недавней пресс-конференции в ТАСС сообщила заведующая пятым отделением Госпиталя для ветеранов войн, врач-кардиолог высшей категории Наталия Березина.

— Людям кажется, что если сейчас лето и солнышко, то всё плохое прошло, они могут расслабиться, - отметила медик. – Но на самом деле всё плохое может только начаться. Ультрафиолет — не спасение от коронавируса, спасение — это мы сами.

С наступлением лета народ ринулся за город и на пляжи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако другие специалисты придерживаются другого мнения. Так, по словам кандидата медицинских наук, основателя Петербургского медицинского форума Сергея Ануфриева, вероятность того, что аномальная жара спровоцировала или спровоцирует в Северной столице вспышку COVID-19, крайне низка.

- На данный момент нет никаких научно подтвержденных данных о влиянии на новый коронавирус температуры, солнца, влажности, давления или интенсивности вспышек на солнце, - констатирует специалист. – Но если проводить аналогию с другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, то можно народ успокоить – с очень высокой долей вероятности ни к каким страшным последствиям в плане усиления эпидемии это «аномальное» лето не приведет.

Другое дело, отмечает Сергей Ануфриев, что в жару народ массово тянется на пляжи и другие места отдыха, толпится на вокзалах и в общественном транспорте. А массовых скоплений людей в разгар эпидемии лучше избегать.

Аномальная жара мучает даже животных - что уж говорить о людях! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Но опять же, все зависит от того, где именно собралась толпа, - объясняет эксперт. – Если это некое открытое и хорошо обдуваемое пространство, то вероятность там заразиться достаточно низка. Поэтому наибольшую опасность в жаркие дни представляет метрополитен, особенно в часы пик. На втором месте – автобусы, трамваи, троллейбусы и электрички. Гипотетически, может возникнуть ситуация, когда кто-то, будучи инфицированным, чихнет или кашлянет на поручень, потом за этот поручень схватится кто-то еще и занесет себе инфекцию через глаза или нос. Но на практике контактный способ заражения далеко не так «надежен», как может показать. Известно, к примеру, что даже в семьях, живущих в одной квартире, болезнь передается между родственниками лишь в 18 % случаев.

НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ И НЕ ЗАДОХНУТЬСЯ

Одним словом, заразиться COVID-19 в жару можно только в том случае, если утратить бдительность и встрять в плотную толпу, да еще и желательно в непроветриваемом помещении. Однако это вовсе не значит, что остальные меры безопасности соблюдать не стоит.

- Если мы говорим о масках, то стоит отдавать предпочтение обычным хирургическим, которые продаются в любой аптеке, - констатирует Сергей Ануфриев. – Более «продвинутые» маски с клапаном не так эффективны: они тяжелее, в них трудно дышать, а сам клапан, как правило, отлично работает на выдох, так что зараженному человеку в такой маске ничто не помешает «выбрасывать» в пространство вирусные частицы. Ну и совсем не стоит пользоваться тканевыми «косметическими» масками – на такой жаре они очень быстро намокнут, и их фильтрационные свойства упадут до нуля.

По словам эксперта, вероятность заразиться на свежем воздухе крайне низка. Другое дело - столпотворения в метро или на вокзалах. Фото: Артем КИЛЬКИН

БУДЬ В КУРСЕ!

Как не подцепить коронавирус в жару?

- Следите, чтобы в замкнутых помещениях всегда были открыты окна или налажено проветривание.

- Если работаете, перестройте свой график так, чтобы утром и вечером не цеплять часы пик в метро.

- При малейшем недомогании оставайтесь дома.