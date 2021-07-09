Новые коронавирусные ограничения с 12 июля вступают в силу в Ленобласти

Ленобласть ужесточила карантинные нормы вслед за Петербургом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области со следующей недели вступают в силу новые противоэпидемиологические ограничения. До 1 августа в красной зоне будут запрещены все массовые мероприятия, спортивные соревнования разрешено проводить только без зрителей, а в желтой и зеленой у всех участников будут требовать сертификаты о вакцинации, ПЦР тесты, сделанные за 72 часа до старта и справки о перенесенном заболевании.

- Также со следующего месяца сотрудники социальных учреждений смогут работать только при наличии «антиковидных» документов. Семейные мероприятия в кафе и ресторанах в красное зоне смогут посещать до десять человек, а в желтой - до 15. Для большего количества людей потребуются справки, - сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Кроме того, в красной зоне запрещена работа передвижных цирков, ярмарок, игровых комнат и детских развлекательных центров. Без справки о перенесенной болезни или документе о вакцинации без предварительной записи не пустят в МФЦ. Последнее ограничение коснется и желтой зоны.

Но есть и хорошая новость. Приозерский район перешел из красной зоны в желтую.