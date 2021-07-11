Умер Борис Кошелохов, известный художник-авангардист

Умер Боб Кошелохов Фото: Пушкинская-10. Arts

В больнице Санкт-Петербурга умер художник-авангардист Борис Кошелохов, известный под прозвищем Боб. О смерти Боба сообщила его коллега Марина Колдобская на своей странице в Facebook. По словам друзей художника, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

- Не стало легендарного Боба Кошелохова. Ковид. Снимал его для фильма "Ковчег", о художниках "Пушкинской 10". Мощнейший! Светлая память, - сообщил режиссер Владимир Непевный.

Работы Боба Кошелохова были вставлены Русском музее, областных музеях Севастополя, Хабаровска, в государственном музее Нюрнберга. Борис Кошелохов также был известен, как создатель творческой группы художников-нонконформистов «Летопись».

Мастерская Боба располагалась в арт-центре на Пушкинской улице в Санкт-Петербурге.

За свою жизнь он успел провести выставки почти по всему миру, включая Европу, США, Японию и Южную Корею.