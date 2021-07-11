Взяла сто рублей и ушла гулять: Что предшествовало смерти найденных на дереве девочки-подростка и ее друга в Колпино

Полиция опознала тела погибших Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Колпино СКР разбирается в смерти 15-летней девушки и ее 19-летнего парня. Их тела на дереве нашел прохожий в лесу в 100 метрах от жд-переезда. О случившемся очевидец сразу же сообщил в полицию. Приехавшие силовики подтвердили - подросток и молодой человек скончались.

- Погибшей оказалась 16-летняя девушка. Незадолго до трагедии она отпросилась у родителей погулять. Ее мать Нигора рассказала, что дочка попросила у нее сто рублей. Ранее из дома она никогда не уходила. Семья у них полная, родители воспитывают двоих детей, - сказал "КП-Петербург" источник.

В погибшем полицейские опознали 19-летнего жителя Калининского района. Он гражданин Таджикистана, она - Узбекистана. В июне девушка отпраздновала свое 16-летие.

На месте происшествия полицейские нашли только телефон и пару женской обуви. По одной из версий - пара могла совершить двойное самоубийство. Внешних признаков насильственной смерти на теле пары не нашли.

Однако следователи, чтобы детально разобраться в произошедшем, возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Подозреваемых в деле нет.