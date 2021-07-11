Побит рекорд 1941 года: В Петербурге такой жары не было уже 80 лет

Жара бьет рекорды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аномальная жара в Санкт-Петербурге продолжает бить все рекорды. Северная столица этим летом по температуре все больше напоминает южные курорты. Об этом говорят и синоптики, которые чуть ли не каждый день фиксируют в городе все новые достижения погоды. На этот раз метеорологи не наблюдали такого уже 80 лет.

- Очередной жаркий рекорд побит в Санкт-Петербурге, - сообщил ведущий специалист центра прогноза погоды "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook. - Сегодня, уже в 10 часов утра температура воздуха в Северной столице поднялась до отметки +30,9 градусов, что на 0,3 градуса выше, чем было в 1941 году. А к 15 часам столбики термометры смогли подняться до +33,7 градусов.

Северная столица, по словам синоптика, обновила уже второй температурный рекорд в июле и седьмой за это знойное лето. Однако это еще не все.

- Точное значение рекорда будет известно после 21 часа, когда снимут показания с максимальных термометров, - пояснил Михаил Леус.

Отметим, что об аномальной погоде предупреждают и сотрудники МЧС. Спасатели даже рассказали петербуржцам как правильно пить воду в такой жару.