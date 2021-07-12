«Он стал его душить, сын потерял сознание»: Отец рассказал о нападении охранника ТЦ на студента-медика из-за отсутствия маски

Парень, по словам отца, поехал в больницу после потасовки Фото: предоставлено отцом Даниила

В торговом центре "Европолис" разгорелся конфликт между охранником и посетителем из-за отсутствия маски. 21-летний студент медицинского университета Даниил пришел в ТЦ со своей девушкой, но не взял с собой медицинскую маску, которая сейчас обязательно для посещения магазинов. По словам отца парня, Даниил пообещал секьюрити, что купит ее в автомате. Тут и началась потасовка.

- Сын хотел пройти к автомату для покупки маски, но его не пустили, - рассказал "КП-Петербург отец студента адвокат Константин Романюк. - Охранник вырвал телефон у сына. Даниил попытался его забрать. В итоге телефон улетел в сторону, а сына повалили на пол, стали душить. Он потерял сознание от удушья. Девушка сына пыталась все это предотвратить. Она кричала, чтобы охранник слез с Даниила. В итоге она пнула охранника, как футбольный мяч. Это подействовало, охранник отпустил сына и он пришел в сознание.

Девушка Даниила сняла конфликт на видео Фото: предоставлено героем публикации

Даниил после случившегося, по словам отца, поехал в травмпункт, из-за которого на карете скорой помощи его госпитализировали.

- У сына разбита губа, очень сильно болит горло, головокружение, болят ребра - может, перелом, - поясняет Константин. - Девушка Даниила в истерики, она в шоке. Я ездил в торговый центр, там мне никто ничего не объясняет, охранника они спрятали. Я его видел уже в отделе полиции, когда писал на него заявление. Охранник там неславянской внешности, со мной он не общается.

Охранник придушил посетителя ТЦ Фото: предоставлено героем публикации

Конфликт в ТЦ девушка Даниила записала на видео.

- Ты че, ... [мат], попутал что ли, - гневно валит на пол посетителя охранник.

- Помогите, отпустите! Помогите, пожалуйста, - просит парень.

Сейчас, по словам Константина, полиция проводит проверку. Сам Даниил от общения отказался, переадресовав все вопросы отцу. "КП" пока не располагаем позиция торгового центра по поводу конфликта.